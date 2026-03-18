Des escrocs réclament près de 1 500 euros à une famille pour rendre leur chienne Malinois disparue

À Forney au Texas, la disparition angoissante de Luna, une chienne Berger Belge Malinois, a pris une tournure dramatique lorsque ses propriétaires ont été la cible d'escrocs réclamant une rançon de près de 1 500 euros. Heureusement, grâce à la vigilance du père de famille qui a exigé des preuves visuelles et au soutien précieux du refuge Forney Animal Shelter, cette tentative d'extorsion a été déjouée. Cela a permis à la chienne de retrouver les siens et d'alerter le public sur les méthodes d'arnaques.

Debbie et Jacob Deegan habitent Forney, ville du Texas (Etats-Unis) située à une trentaine de kilomètres à l'est de Dallas. Le couple a une fille, mais aussi 2 chiennes inséparables appelées June et Luna.

L'après-midi du dimanche 15 mars, le père de famille avait partagé un message désespéré sur Facebook, indiquant que Luna avait disparu 18 heures plus tôt. Elle avait été vue pour la dernière fois derrière un supermarché, dans le nord-est de la ville.

Très affecté, il y décrivait la femelle Berger Belge Malinois comme « sa préférée », complice de sa fille et meilleure amie de June.



Jacob Deegan / Facebook

« J'ai tout essayé »

Le lendemain à l'aube, Jacob Deegan s'était à nouveau exprimé sur Facebook en promettant une récompense de 500 dollars (430 euros environ). « S'il vous plaît, aidez-moi ou donnez-moi plus de solutions. J'ai tout essayé », pouvait-on lire sur ce post.

Il avait ensuite évoqué le désarroi de June, qui en avait perdu l'appétit et scrutait le moindre bruit annonçant le retour de sa sœur.

La bonne nouvelle que tout le monde espérait est finalement arrivée l'après-midi du 16 mars. Elle a été partagée par le refuge animalier local (Forney Animal Shelter). « Retrouvée et rendue à son propriétaire », a ainsi annoncé la structure d'accueil texane dans une mise à jour de son appel à témoins et à la mobilisation.

Luna retrouvée saine et sauve, tentative de fraude déjouée

Le soir-même, le refuge a posté un autre message livrant les circonstances du retour de Luna et surtout la tentative d'arnaque l'ayant marqué. Le Forney Animal Shelter a, en effet, révélé que les personnes ayant retrouvé la chienne avaient affirmé qu'elle leur avait été vendue pour 1 500 dollars (1 300 euros) et réclamé aux Deegan qu'ils leur versent cette somme.

En réponse, les propriétaires de la Malinoise avaient demandé un reçu prouvant la transaction. Preuve qui n'a évidemment pas été produite par leurs interlocuteurs.

Par ailleurs, les messages venaient d'un téléphone jetable, confirmant une tentative de fraude. Une pratique contre laquelle le refuge a tenu à alerter :

« Il s’agissait clairement d’une tentative d’arnaque et nous voulions sensibiliser le public à ce sujet. Si l’un d’entre vous venait à perdre un animal de compagnie et recevait un message de quelqu’un affirmant l’avoir trouvé :

1. Demandez une photo récente de votre animal.

2. Si cette personne souhaite fixer un lieu pour vous rendre l’animal, rendez-vous dans un endroit fréquenté pendant la journée, où il y a le plus de chances d’être vu par des passants. »

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Soulagement et gratitude

De son côté, Jacob Deegan a fourni davantage de précisions, expliquant que Luna avait été « récupérée et vendue à une dame tout près du North Park Mall à Dallas ». Il a ajouté qu'il allait prendre ses précautions pour prévenir toute nouvelle disparition de la chienne, notamment en la munissant d'un dispositif de géolocalisation.

Il a également exprimé sa gratitude pour cet heureux dénouement, en particulier à l'égard de l'équipe du Forney Animal Shelter pour son aide.