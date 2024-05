Ils rendent hommage des années plus tard au chien qui est intervenu courageusement pour leur sauver la vie dans un lac

Cyprien, 43 ans, n’oubliera jamais cette fameuse journée au lac qui avait failli tourner au drame pour lui comme pour son frère, mais au cours de laquelle son chien leur avait sauvé la vie. Après avoir gardé l’histoire secrète pendant 14 ans, il a souhaité la raconter par le biais de la Fondation 30 Millions d’Amis sur son site pour rendre hommage à Bangui.

Ce dernier est un croisé Berger Allemand sénior. Il n’est évidemment plus au mieux de sa forme en raison de son âge et de quelques problèmes de santé, mais il reste un super-héros aux yeux de Cyprien et de son frère Emmanuel, de 2 ans son cadet.



Fondation 30 Millions d'Amis / Facebook

En juillet 2010, ces 2 derniers s’étaient rendus au lac du Crès près de Montpellier (34) avec Bangui. Emmanuel n’avait pas résisté à l’envie de s’offrir une baignade, alors que son aîné, ne sachant pas nager, avait préféré rester sur la berge avec le quadrupède.

Emmanuel s’était aperçu qu’il avait du mal à garder la tête hors de l’eau et s’était mis à se débattre. Cyprien s’était alors saisi d’une branche pour la tendre à son frère, mais il était tombé à son tour dans le lac et risquait de se noyer.

Il n’y avait personne dans les parages pour leur porter secours. Personne sauf Bangui, qui avait un an à l’époque. Réalisant qu’il y avait urgence, « il a sauté dans l’eau », relate Cyprien. Il allait et venait entre les 2 hommes pour les aider à sortir la tête de l’eau et regagner la terre ferme. Il y était finalement parvenu, non sans s’être mis en péril.

« C’est quelque chose qu’il a en lui »

« Petit à petit, on l’enfonçait aussi avec nous quand on replongeait dans l’eau. Mais malgré tout ça il n’a jamais abandonné. Il nous a tourné autour pendant plusieurs minutes, ça a duré un long moment », se souvient son propriétaire.

Sans le chien, « on se serait certainement noyé », assure Cyprien. Son amie Jacinthe, qui avait déjà été témoin du courage et de l’instinct protecteur de Bangui, explique qu’« à chaque fois [qu’elle était] allée dans de l’eau un peu profonde, il a toujours cherché à venir [lui] attraper la main. Sauver, c’est quelque chose qu’il a en lui. »