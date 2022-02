En aboyant bruyamment, cette chienne sauve la vie de son propriétaire en fauteuil roulant tombé dans un lac

Harry Smith doit assurément son salut à sa chienne, Sarah Jane. L'octogénaire, originaire de Floride (États-Unis), a basculé dans un lac avec son fauteuil roulant. Un événement terrible qui, heureusement, se termine bien.

Harry Smith profitait d'une agréable promenade à Port Sainte-Lucie, au bord d'un lac, avec sa chienne, Sarah Jane. Mais la petite balade tranquille s'est muée en véritable catastrophe. L'homme, âgé de 81 ans, circulait en fauteuil roulant, lorsqu'il a été victime d'un accident.

En glissant sur un talus, l'octogénaire est tombé dans l'eau malgré lui. Voyant son propriétaire en danger, immergé jusqu'au cou et incapable de se dépêtrer de cette situation épineuse, Sarah s'est mise à aboyer bruyamment.

© Port St. Lucie Police Department

« Le chien est le meilleur ami de l'homme »

Les aboiements de l'animal ont alerté des passants. « Quand nous avons vu la scène, la chienne pataugeait dans l'eau, a déclaré l'un des bons Samaritains, seule sa tête était hors de l'eau. Le fauteuil roulant était dans l'eau. »

En découvrant le pauvre homme, les 2 promeneurs ont rapidement uni leurs forces pour sauver Harry Smith, rapporte The New York Post dans un article paru le 8 février 2022. Les sauveteurs ont plongé dans le lac et ont réussi à attraper l'octogénaire. Un policier qui patrouillait en voiture dans le secteur a été prévenu et les a aidés à hisser Harry Smith sur la rive.

© Port St. Lucie Police Department

À la suite de cet accident, les pompiers sont intervenus pour offrir des soins médicaux au rescapé. Puis, il a été autorisé à rentrer chez lui. « Nous sommes très reconnaissants envers la chienne de M. Smith et les 2 passants qui ont aidé à lui sauver la vie, a indiqué la police locale dans un communiqué publié sur Facebook, et comme dit le dicton, le chien est le meilleur de l'homme. »

© WPTV-TV (capture d'écran)

Après le sauvetage, Harry Smith a remercié son héroïne en lui offrant une délicieuse friandise bien méritée. « C'est une si bonne chienne. Tout le monde dans ce quartier l'apprécie, a-t-il expliqué, je l'aime, je l'ai toujours aimée, je l'aimerai toujours. »