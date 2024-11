Un chien souffrant d'une occlusion intestinale est sauvé de justesse par les vétérinaires au prix d'une opération délicate

A cause d’une masse s’étant formée à l’ouverture de son estomac, un chien appelé Teddy a dû subir une intervention chirurgicale complexe. Ses traitements et ceux à venir était extrêmement coûteux, sa propriétaire lance un appel à solidarité.

Lizzie Horner, 47 ans, et ses 2 filles avaient bien cru perdre leur chien Teddy, victime d’une occlusion intestinale, mais ce Labradoodle de 3 ans y a survécu après avoir été opéré. Il devra toutefois probablement subir une nouvelle intervention et sa famille doit désormais faire face à des dépenses faramineuses liées à ses soins, d’après Hampshire Chronicle.

Les Horner habitent Romsey dans le Hampshire, comté du sud de l’Angleterre. Teddy avait été adopté pour aider l’une des filles de Lizzie Horner atteinte d'autisme à gérer son anxiété.



Lizzie Horner / Hampshire Chronicle

Lui qui souffrait déjà d’allergies avait récemment été pris d’un gros malaise. Sa propriétaire l’avait emmené aux urgences vétérinaires à Bitterne, où les examens ont révélé un blocage au niveau de l’ouverture de son estomac.

« Les vétérinaires m'ont dit qu'ils ne savaient pas depuis combien de temps le blocage durait ; des semaines, des jours ou plus », raconte Lizzie Horner. La masse qui causait l’occlusion était constituée de fibres, de poils et de plastique.

Teddy a été opéré, mais il pourrait avoir besoin d’une nouvelle intervention chirurgicale, encore plus complexe. « On nous a dit qu’une autre opération ne réussirait peut-être pas, alors mes filles et moi étions très inquiètes, confie la mère de famille. Nous avons pleuré en pensant qu'il n'allait pas s'en sortir ».

Lizzie Horner et ses enfants ont toutefois constaté avec soulagement que Teddy se remettait à boire normalement, alors qu’il régurgitait systématiquement l’eau avant son opération.

« La facture a commencé à devenir incontrôlable »

Le chien s’en remet doucement, mais ses soins ont mis les finances de la famille à mal. « La facture a commencé à devenir incontrôlable pour les traitements chez ses vétérinaires à Romsey et chez les vétérinaires d'urgence, explique sa maîtresse. J’ai dû puiser dans la caisse de ma propre entreprise et emprunter de l’argent pour payer mon personnel. J'ai une voiture à vendre, mais elle n'est pas encore livrée ».

Lizzie Horner / Hampshire Chronicle

Même si elle voulait éviter à tout prix d’ouvrir une cagnotte solidaire, elle n’a pas d’autre choix aujourd’hui et elle est prête à tout pour que Teddy, qui est « un membre central de la famille », reçoive les soins dont il a besoin.