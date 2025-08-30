Ils enferment leur chien dans une camionnette et partent en mer, les gendarmes interviennent in extremis

Alors que les températures grimpent en flèche, certains comportements mettent encore en péril la vie de nos compagnons à 4 pattes. En Bretagne, un chien a frôlé le pire après avoir été laissé enfermé dans un véhicule en plein épisode caniculaire. Grâce à l’intervention rapide des gendarmes, le drame a pu être évité de justesse.

Le risque que l’on fait courir à nos animaux de compagnie en les laissant enfermés dans nos voitures est bien connu, en particulier en période de canicule. Même avec les vitres abaissées, la température régnant dans l’habitacle est sensiblement plus élevée que celle extérieure. Les chiens en souffrent énormément et, dans certains cas, cela peut leur coûter la vie.

Des gens continuent, malgré tout, d’enfermer leurs compagnons à fourrure dans leurs voitures, mettant ainsi leur santé et leur existence en grand danger.

C’est ce qui s’est produit récemment dans le Morbihan. Fort heureusement, les forces de l’ordre sont intervenues à temps pour sauver l’animal et le mettre en sécurité, rapportait Actu Morbihan .

Les faits dont il est question ont eu lieu le samedi 16 août 2025, au niveau de la zone de mouillage d’Arzal. Informés de la détresse d’un chien laissé seul dans une camionnette en pleine canicule, les gendarmes du poste avancé de Pénestin se sont empressés de se rendre sur les lieux pour sauver le quadrupède.

Chaque minute comptait. La vie du chien était en jeu. Les militaires ont donc fait le nécessaire pour extraire le toutou du véhicule.



Gendarmerie du Morbihan / Facebook

“Laisser un animal domestique à l'intérieur d'une voiture peut le mettre en danger de mort”

Par chance, il a pu s’en remettre. Il a ensuite été pris en charge par le service de protection animale.

Pendant leur intervention, les gendarmes ont appris que les maîtres du chien étaient partis en mer, laissant ce dernier dans la camionnette surchauffée.

