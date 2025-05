Voyant la balle de son petit frère se diriger droit vers la mer, ce chien se précipite courageusement à la rescousse (vidéo)

Les animaux qui vivent au sein d’un même foyer tissent souvent des liens très forts, au point de s’entraider quand l’un d’eux se retrouve en difficulté. C’est le cas de Heff et Duke qui ont magnifiquement bien illustré leur relation via une scène immortalisée et postée sur Instagram par leurs humains.

Depuis que Duke, un chiot Golden Retriever, a rejoint sa famille, Heff le Cockapoo (croisé Cocker et Caniche) est comblé de bonheur. Ensemble, et avec leurs humains Kelly et Mickey, les toutous vivent une vie de bonheur et d’aventures. Entre séances de jeu, balade en forêt et moments baignade à la plage, ils n’ont jamais le temps de s’ennuyer ! Heff montre ainsi l’exemple à Duke et se tient toujours prêt à lui venir en aide ou à le rassurer si besoin est. Les internautes en ont d’ailleurs eu l’adorable preuve sur le compte Instagram dédié à Duke…

© @duke.the.waterboy / Instagram

Un frère sur qui on peut compter

En avril 2024, alors que toute la petite famille s’amusait à la plage, Duke a laissé filer sa balle préférée vers les vagues. Visiblement effrayé par le courant et ne sachant pas comment faire pour aller récupérer son jouet, le chiot se met à reculer vers son grand frère, occupé à creuser un trou juste derrière lui. Bien décidé à sortir le chiot de cette mauvaise situation, Heff se dirige alors d’un pas décidé vers la balle, afin de la prendre et de la ramener à son petit frère. “Grand frère à la rescousse !”, peut-on lire en légende.

La scène, filmée dans son intégralité et mise en ligne par les humains des 2 boules de poils, est rapidement devenue virale. Aujourd’hui, elle comptabilise plus de 16,4 millions de vues et plus de 1,4 millions de likes ! Elle a même été relayée par de nombreux médias, dont News 18.

Un “bel exemple de solidarité”

Soulagée, Duke récupère alors sa balle et court vers la caméra, et ses maîtres, afin de continuer de jouer. Dans la section réservée aux commentaires, les internautes n’ont évidemment pas manqué de faire part de leurs émotions face à cette scène craquante. “Je n’ai jamais rien vu d’aussi adorable”, s’extasie une certaine Lourdes tandis qu’une autre abonnée souligne le “bel exemple de solidarité” dont ont fait preuve les 2 chiens. C’est sûr qu’avec un grand frère aussi courageux, Duke n’aura bientôt plus peur de rien !