Ils découvrent 2 chiennes abandonnées dans la rue et comprennent pourquoi elles ne devraient jamais être séparées

Helen et Anne ont été découvertes livrées à elles-mêmes dans la rue. Malgré les difficultés, les chiennes sont restées extrêmement soudées, d’autant plus que l’une d’elles était aveugle. Prises en charge par des sauveteurs, ces derniers ont compris qu’ils ne devaient pas les séparer, car leur relation était absolument précieuse.

L’histoire d’Helen Keller et d’Anne Sullivan est celle d’une amitié inconditionnelle entre 2 femmes que tout semblait opposer. Leur prénom a été repris par les sauveteurs de l’association Paws Patrol, basée à Las Vegas, quand ceux-ci ont fait la rencontre 2 chiennes qui leur ont rappelé ce récit. La première, Helen est aveugle, mais peut compter sur le soutien et la présence d’Anne, sa loyale congénère.

Le passé des chiennes, retrouvées dans la rue, est trouble, mais les sauveteurs ont leur idée : « Elles ont probablement été largués, abandonnés, parce que quelqu'un croyait que personne ne voudrait d'un chien aveugle et de son compagnon lié », écrivait un porte-parole de l’organisme sur Facebook.

Une amitié solide

Les chiennes ont alors erré sous un soleil de plomb pendant des jours, sans trop savoir où aller. Heureusement, elles étaient ensemble et c’est ce qui comptait pour elles. Elles se sont soutenues, devenant un pilier l’une pour l’autre. Helen, notamment, se laissait guider par son amie, lui accordant son entière confiance.

Ce quotidien difficile a pris fin quand les bienfaiteurs ont récupéré les femelles et leur ont trouvé une place au refuge. En faisant leur connaissance, ils se sont rendu compte qu’elles ne se séparaient absolument jamais : « Ces deux-là sont plus que liées, elles sont inséparables », assuraient les membres du refuge. Ils leur ont trouvé une maison d’accueil ensemble et les chiennes ont pu se reposer sur place.

Paws Patrol LV / Facebook

Un avenir ensemble

Pour les sauveteurs, il n’est pas concevable qu’elles soient placées à l’adoption séparément. Il est certes plus difficile de faire adopter 2 chiens en même temps, mais elles seraient extrêmement malheureuses de ne plus être ensemble. De plus, Helen a besoin d’Anne pour la guider dans sa vie. C’est leur fonctionnement et leurs bienfaiteurs ne souhaitent pas changer cela.

Ils espèrent qu’une personne compréhensive acceptera de les faire entrer toutes les 2 dans sa vie : « Elles sont maintenant en sécurité dans une famille d'accueil, mais la sécurité ne suffit pas. Elles méritent un avenir ».