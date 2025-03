Trouvée attachée en plein soleil, cette adorable chienne a attendu toute une journée pour être sauvée in extremis

Suzette Hall, fondatrice du refuge Logan's Legacy 29, était en route pour effectuer un sauvetage lorsqu’elle a reçu un message inquiétant et une photo déchirante… On y voyait une petite chienne à poils longs, accrochée à une barrière, en plein soleil. “Elle a été attachée dans un quartier d'affaires et abandonnée sous le soleil brûlant. J’étais en déplacement pour sauver un autre animal, quand j’ai reçu le message, et elle était à une heure de chez moi…”, a-t-elle expliqué dans un post Instagram relayé par The Dodo. Inquiète de ne pas pouvoir intervenir à temps, Suzette s’est empressée de contacter une amie qui habitait à Los Angeles, non loin du lieu où la chienne avait été aperçue.

Juste à temps

Investie de sa mission de sauvetage, Mary Nakiso s’est alors précipitée sur les lieux. Dans un premier temps, elle n’a pas trouvé la chienne qui avait visiblement été déplacée. Mais en cherchant avec ferveur, elle a fini par l’apercevoir. “Elle a vu les escaliers, mais pas la chienne. J’étais au téléphone avec elle et tout d’un coup elle a crié : ‘Je l'ai trouvée !’. Elle tremblait. Je suis sûre qu’elle a espéré toute la journée que quelqu’un viendrait”, a raconté Suzette. Rapidement, Mary a emmené sa petite protégée, qu’elle a baptisée Brinley, dans une clinique vétérinaire où un examen complet de santé a révélé qu’elle était relativement en bonne santé.

© @logans_legacy29 / Instagram

Tout est bien qui finit bien

Par la suite, Brinley a été placée en famille d’accueil et a pu se remettre de ses rudes émotions. Aujourd’hui, elle coule des jours heureux et sereins en attendant de trouver sa famille pour la vie. “Elle est encore un peu renfermée, mais elle est dans un foyer d’accueil incroyable qui lui fait se sentir comme une princesse. Elle sait enfin ce que signifie l’amour”, a conclu Suzette avec émotion. Il ne fait aucun doute que cette adorable boule de poils trouvera bientôt la famille parfaite pour elle !

© @logans_legacy29 / Instagram