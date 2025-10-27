Ils croyaient leur chien décédé après un accident de voiture, puis découvrent l’impensable 5 ans plus tard

La famille Gonzales s’apprêtait à prendre un nouveau départ en déménageant dans une nouvelle ville. Bien sûr, ses 2 chiens bien-aimés devaient faire partie du voyage, mais seul l’un d’eux les a suivis. En effet, son congénère Randy a fugué et ses propriétaires ont dû partir sans lui. Ils ont ensuite appris qu’il avait été retrouvé sans vie, mais en réalité, il s’agissait d’un quiproquo.

Il y a plus de 4 ans, la famille Gonzales a quitté sa maison de Houston, au Texas (États-Unis), pour rejoindre une nouvelle vie à des dizaines de kilomètres de là. Pendant que les membres déménageaient, l’un des chiens du foyer, Randy, s’est volatilisé. Ses propriétaires ont arrêté de le chercher quand ils ont appris qu’il avait été renversé par une voiture. Toutefois, un simple appel a totalement retourné la situation.

Randy avait profité de l’agitation du déménagement pour fuguer, mais personne ne l’a plus jamais revu ensuite. Les Gonzales n’avaient malheureusement plus la possibilité d’attendre plus longtemps et ont été contraints de partir sans leur chien. Ils ont néanmoins missionné un proche de garder l'œil ouvert au cas où l’animal viendrait à réapparaître.

Beaumont Animal Care / Facebook

Une nouvelle déchirante

Un jour, cet ami a envoyé un message à la famille pour lui annoncer une terrible nouvelle. Il a déclaré avoir vu Randy sans vie au milieu de la route. Les Gonzales ont alors compris que la boule de poils avait été écrasée et qu’ils devaient faire leur deuil désormais. La vie a continué après cette épreuve difficile et les années sont passées.

Un jour, soit 4 ans et 9 mois plus tard, le père de famille a reçu un appel déconcertant. Le personnel du refuge pour animaux de Beaumont, situé à environ 1 heure de route de leur ancienne maison, a déclaré avoir trouvé Randy dans un cimetière, mais bien vivant. Confus, le propriétaire du chien a alors affirmé que cela n’était pas possible, car il était décédé plusieurs années auparavant.

A lire aussi : Ayant grandi dans une usine à chiots, cette Cavalier King Charles apporte une aide à une maman chat dans le soin de ses petits (vidéo)

Au fil de la conversation, il a fini par réaliser que son ami avait fait une erreur en pensant l’avoir aperçu sur la route et que Randy avait réellement été retrouvé. Il en a eu le cœur net en allant le récupérer après 3 heures de route. Le toutou n'avait jamais oublié ses maîtres et cela a donné lieu à de belles retrouvailles : « Randy les a immédiatement reconnus, la queue remuant énergiquement en sautant dans leurs bras », partageait un porte-parole du refuge. Le chien est rentré chez lui et rattrape désormais le temps perdu.