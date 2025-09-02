  1. Woopets
  5. Renversé par une voiture et grièvement blessé, ce chat errant devait être euthanasié jusqu’à ce qu’un appel redonne espoir à sa sauveuse (vidéo)

dans la catégorie Sauvetages

Un simple geste peut tout changer. Fiona Begg l’a récemment prouvé. En voyant un chat se faire heurter par un camion, elle n’a pas réfléchi une seconde : elle s’est précipitée pour le sauver, sans savoir que ce geste allait bouleverser sa vie.

Pour Fiona Begg, une habitante de l’Ontario (Canada), ce qui devait être une promenade ordinaire a récemment pris une tournure dramatique. Au détour d’une route tranquille, elle a croisé brièvement le regard d’un chat gris. Un instant plus tard, l’animal était frappé de plein fouet par une voiture sous ses yeux…

Une intervention courageuse

Face à ce tragique accident, la jeune femme de 28 ans a immédiatement volé au secours du pauvre minou renversé. Après avoir stoppé la circulation et ramassé le petit blessé, Fiona l’a emmené au plus vite à la clinique vétérinaire qui se trouvait à proximité.

« À mon arrivée, le personnel a tout laissé tomber et l'a emmené à l'arrière, lui administrant immédiatement des analgésiques », se souvient-elle auprès de People. « Le vétérinaire m'a dit qu'ils feraient tout leur possible, mais qu'il avait peu de chances de survivre. » Dévastée, la jeune sauveuse est ensuite retournée à la maison en larmes, en pensant que la boule de poils serait probablement euthanasiée.

Un dénouement doublement heureux

Quelques jours plus tard, Fiona a néanmoins reçu une bonne nouvelle : un message de la clinique l’informait que le minou avait finalement survécu, mais que son propriétaire restait introuvable. Alors, quand on lui a proposé de l’adopter, elle a accepté sans hésiter. Une semaine jour pour jour après le terrible accident, Fiona et sa sœur ont parcouru 2 heures de route pour aller le chercher et lui offrir un nouveau foyer.

« Depuis que je l'ai ramené à la maison, il dort beaucoup pour se remettre de son traumatisme », explique Fiona. « Avant que je ne le récupère, il a fait des analyses de sang, a été vacciné et castré. Je l'ai présenté petit à petit à mon Boxer, Link. Ils sont devenus instantanément meilleurs amis. »

Bien que le chat désormais connu sous le nom de Lucky Chance se remette peu à peu, il reste fragile : il devra encore subir une opération dentaire. Pour le moment, Fiona se consacre entièrement à son rétablissement, veillant à ce qu’il reprenne des forces et se sente enfin en sécurité.

En partageant l’histoire de son petit rescapé, elle espère encourager d'autres à agir face à la détresse animale. « Je crois qu'il est de notre responsabilité de protéger tous les êtres vivants. Beaucoup auraient pu croire qu'il était déjà parti ou l'abandonner sur la route, mais pas moi », dit-elle.

La jeune femme se dit reconnaissante envers l'équipe vétérinaire pour sa réactivité et sa compassion, ainsi qu'envers tous ceux qui ont témoigné de l'amour à Lucky Chance. « Il porte vraiment bien son nom », conclut-elle avec justesse.

