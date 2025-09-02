Renversé par une voiture et grièvement blessé, ce chat errant devait être euthanasié jusqu’à ce qu’un appel redonne espoir à sa sauveuse (vidéo)

Un simple geste peut tout changer. Fiona Begg l’a récemment prouvé. En voyant un chat se faire heurter par un camion, elle n’a pas réfléchi une seconde : elle s’est précipitée pour le sauver, sans savoir que ce geste allait bouleverser sa vie.

Pour Fiona Begg, une habitante de l’Ontario (Canada), ce qui devait être une promenade ordinaire a récemment pris une tournure dramatique. Au détour d’une route tranquille, elle a croisé brièvement le regard d’un chat gris. Un instant plus tard, l’animal était frappé de plein fouet par une voiture sous ses yeux…

Une intervention courageuse

Face à ce tragique accident, la jeune femme de 28 ans a immédiatement volé au secours du pauvre minou renversé. Après avoir stoppé la circulation et ramassé le petit blessé, Fiona l’a emmené au plus vite à la clinique vétérinaire qui se trouvait à proximité.

© @feeebegg / TikTok

« À mon arrivée, le personnel a tout laissé tomber et l'a emmené à l'arrière, lui administrant immédiatement des analgésiques », se souvient-elle auprès de People. « Le vétérinaire m'a dit qu'ils feraient tout leur possible, mais qu'il avait peu de chances de survivre. » Dévastée, la jeune sauveuse est ensuite retournée à la maison en larmes, en pensant que la boule de poils serait probablement euthanasiée.

Un dénouement doublement heureux

Quelques jours plus tard, Fiona a néanmoins reçu une bonne nouvelle : un message de la clinique l’informait que le minou avait finalement survécu, mais que son propriétaire restait introuvable. Alors, quand on lui a proposé de l’adopter, elle a accepté sans hésiter. Une semaine jour pour jour après le terrible accident, Fiona et sa sœur ont parcouru 2 heures de route pour aller le chercher et lui offrir un nouveau foyer.

« Depuis que je l'ai ramené à la maison, il dort beaucoup pour se remettre de son traumatisme », explique Fiona. « Avant que je ne le récupère, il a fait des analyses de sang, a été vacciné et castré. Je l'ai présenté petit à petit à mon Boxer, Link. Ils sont devenus instantanément meilleurs amis. »

© Fiona Begg

Bien que le chat désormais connu sous le nom de Lucky Chance se remette peu à peu, il reste fragile : il devra encore subir une opération dentaire. Pour le moment, Fiona se consacre entièrement à son rétablissement, veillant à ce qu’il reprenne des forces et se sente enfin en sécurité.

En partageant l’histoire de son petit rescapé, elle espère encourager d'autres à agir face à la détresse animale. « Je crois qu'il est de notre responsabilité de protéger tous les êtres vivants. Beaucoup auraient pu croire qu'il était déjà parti ou l'abandonner sur la route, mais pas moi », dit-elle.

© @feeebegg / TikTok

La jeune femme se dit reconnaissante envers l'équipe vétérinaire pour sa réactivité et sa compassion, ainsi qu'envers tous ceux qui ont témoigné de l'amour à Lucky Chance. « Il porte vraiment bien son nom », conclut-elle avec justesse.