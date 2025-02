Enchaînée à un arbre pendant 4 ans dans un cimetière, cette chienne découvre enfin le monde qui l’entoure (vidéo)

Lucia, une femelle Berger Allemand de 4 ans, a passé sa vie accrochée à un arbre dans un cimetière. Son quotidien était si répétitif qu’elle a développé des sortes de tocs à force de reproduire les mêmes mouvements. Heureusement, ses sombres journées sont désormais loin derrière elle, car des bienfaiteurs l’ont aidée à changer de vie.

Pendant des années interminables, Lucia a vécu dans une grande solitude. Selon ses sauveteurs, dont le témoignage a été rapporté par le Mirror, elle aurait été abandonnée sur place et personne ne l’aurait secourue depuis. Il arrivait qu’elle reçoive quelques restes de nourriture et que quelqu’un vienne remplir sa gamelle d’eau, mais les interactions se limitaient à cela.

Freedom Angels Romania

Des démons ancrés

Le cimetière était souvent vide et la femelle n’avait que très peu de contact avec l’extérieur. Elle ne connaissait quasiment rien du monde qui l’entourait, puisque celui-ci se résumait aux quelques centimètres qui l’entouraient : « Elle passait ses journées à marcher autour de l'arbre jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus aller plus loin. Puis elle se retournait et revenait sur ses pas », rapportaient ses sauveteurs.

Ces derniers, membres de l’association Freedom Angels Romania, ont été informés de la situation et ont organisé le sauvetage de la chienne. Ils lui ont fait une place au refuge et, en apprenant à la connaître, ont découvert qu’elle avait gardé ses habitudes du passé. En effet, quand la rescapée a pu profiter d'une sortie sans laisse pour la première fois, elle a reproduit les mêmes allers et retours que lorsqu’elle était attachée. Heureusement, ses bienfaiteurs lui ont fait comprendre qu’elle avait désormais tout l’espace qu'elle souhaitait pour courir.

Lucia est maintenant prête à rejoindre sa maison pour la vie. Un foyer au sein duquel elle sera aimée et choyée, une chance qu’elle n’a pas eue par le passé : « Si une famille est prête à lui consacrer du temps et de la patience, elle fera un chien exceptionnel », assurait le refuge.