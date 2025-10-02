Ils constatent avec effroi que leur chien se trouve dans la gueule d’un coyote, mais l’animal s’en sort miraculeusement

Les propriétaires d’Oakley n’oublieront certainement jamais le jour où ils ont failli perdre leur chien. Ce dernier s’est fait attaquer par un coyote, mais a finalement survécu. Il a toutefois dû être emmené aux urgences pour de graves blessures et se remet doucement de ce terrible incident.

Kyle et Reyna n’auraient sûrement jamais pu imaginer que leur chien, Oakley, n’était pas en sécurité dans leur jardin. Pourtant, un coyote l’a repéré un jour et a décidé d’en faire sa proie. Il a pénétré sur la propriété et s’est emparé du quadrupède, lequel s’est débattu sans relâche. L’animal sauvage l’a lâché, mais le pauvre chien a dû être hospitalisé d’urgence pour des blessures très graves.

Cela a été une vision d’horreur pour le couple, dont le récit a été partagé par l’une de leurs voisines sur internet. La narratrice, Kelly Jenkins, explique que Kyle et Reyna ont vécu « le pire cauchemar de tout propriétaire d'animal » ce jour-là.

Kelly Jenkins / GoFundMe

Un état préoccupant

Lorsqu’ils ont vu le coyote partir avec Oakley dans sa gueule, ils se sont immédiatement mis à le poursuivre pour tenter de sauver leur chien. Le canidé était malheureusement trop rapide et ils ont vite perdu sa trace. Il était toutefois inenvisageable d’abandonner Oakley ainsi, alors ils ont fouillé les environs pour tenter de le retrouver. Des voisins se sont aussi joints aux recherches.

Finalement, le petit chien a été localisé et, à la surprise générale, était encore en vie. Il souffrait cependant lourdement de cette attaque : « Il était dans un état critique : blessé, épuisé et à bout de forces », écrivait Kelly.

Kelly Jenkins / GoFundMe

A lire aussi : Le pilote de Formule 1, Lewis Hamilton, annonce l’hospitalisation de son chien Roscoe et demande du soutien

Une longue convalescence

Heureusement, l’équipe vétérinaire de COVE, en Virginie (États-Unis), est parvenue à stabiliser son état. L’animal a pu quitter les soins intensifs à la fin du mois d’août pour poursuivre une hospitalisation classique. Aujourd’hui, la boule de poils est en convalescence et se remet doucement de cette épreuve. Ses propriétaires ont néanmoins été confrontés à une nouvelle problématique : les frais d’hospitalisation et de soins d’Oakley.

Kelly a ouvert une cagnotte en ligne dans l’espoir de collecter des fonds pour soutenir les propriétaires du canidé. Plus de 2 800 € ont déjà été collectés pour aider la famille.