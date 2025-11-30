Ils cherchent une solution pour offrir le meilleur accueil à une chienne très âgée, mais le propriétaire de celle-ci en décide autrement

Les refuges ont souvent beaucoup de pensionnaires et se voient malheureusement contraints de refuser certaines entrées. Parfois, ils ont simplement besoin d’un peu plus de temps et demandent alors au propriétaire de garder leur animal quelques jours de plus afin de trouver une solution. C’est ce qu’ont proposé les membres d’une association à un homme dans le besoin. Malheureusement, ce dernier n’a pas coopéré de la façon qui était espérée.

Lisa, une chienne dont l’âge a été estimé à plus de 20 ans , était utilisée comme chienne de garde pendant de longues années par son propriétaire. Quand ce dernier n’a plus eu la possibilité de prendre soin d’elle, il a sollicité les membres de l’organisme européen Aidons Les Animaux afin qu’ils puissent prendre le relais. Ceux-ci lui ont proposé un accord, mais l’homme en a décidé autrement.

Les bienfaiteurs sont allés à la rencontre de ce dernier après avoir été informés de la situation. Le propriétaire de l’animal leur a alors indiqué qu’il était âgé de 25 ans et que, malgré l’amour inconditionnel qu’il lui portait, il n’avait plus la possibilité de le garder, car il était malade.

Les sauveteurs ont constaté que Lisa avait eu une vie monotone, car elle était gardée depuis toujours en tant que chienne de ferme : « Lisa est une chienne qui comme pour la grosse majorité des chiens d’ici, sert juste à aboyer dans un poulailler pour faire fuir les animaux sauvages… C’est la triste vie qu’ont les chiens des villageois », précisait un porte-parole de l’organisation.

Aidons les animaux / Facebook

Un accord non respecté

À cause de son âge avancé, elle avait besoin de soins et le refuge était prêt à les lui offrir. Il avait simplement besoin de quelques semaines supplémentaires pour collecter suffisamment de fonds, lui trouver une place adaptée et, en somme, pouvoir prendre soin d’elle dans les meilleures conditions possibles.

Les membres ont alors proposé à son propriétaire qu’il la garde encore un peu et ont assuré qu’ils prendraient le relais ensuite. Ils sont rentrés au chenil ensuite et se sont activés pour Lisa, qui allait arriver prochainement. Toutefois, ils ne s’attendaient pas à la revoir aussi vite. Effectivement, le lendemain matin, ils ont repéré une chienne errante près du refuge et ont constaté qu’il s’agissait de Lisa.

Évidemment, ils l’ont prise en charge et l’ont placée en sécurité. Malgré cette arrivée plus soudaine que prévu, ils ont fait en sorte de s’organiser du mieux qu’ils le pouvaient et lui fournissent, petit à petit, les soins dont elle a besoin. Des bénévoles se sont manifestés pour soutenir le personnel et cette solidarité permet à Lisa de se sentir entourée : « Au plus le temps passe parmi nous, au plus elle nous montre qu’elle est contente d’être entourée et chouchoutée (dans la mesure du possible) et cela fait vraiment chaud au cœur ! », lisait-on sur Facebook.