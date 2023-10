À l’âge de 22 ans, un chien pousse les portes d’un refuge pour la première fois de sa vie (vidéo)

Ty, un croisé Staffordshire Bull Terrier / Dalmatien, est arrivé dans un refuge du Pays de Galles il y a quelque temps. Ses maîtres se disaient incapables de s’occuper de lui. Or, lorsque Ty a été admis au Dogs Trust Bridgend, son âge était déjà très avancé : il avait 22 ans, rapporte le Daily Paws.

Malgré cela, Ty semblait encore avoir de beaux jours devant lui. Les bénévoles du Dogs Trust n’avaient jamais accueilli un chien aussi âgé que lui, et craignaient de voir le canidé finir ses jours au refuge… Pourtant, une rencontre a tout changé.

Un « coup de foudre »

Bruno De Brito et Lee Szopa, 2 habitants de Penarth, ont croisé le regard de Ty par hasard sur les réseaux sociaux. Ils avaient déjà 2 chiens : Gizmo (6 ans) et Fizz (15 ans). « Cela a eu des conséquences inattendues, a déclaré Lee. Dès que nous avons pris connaissance du profil de Ty, nous avons su que nous voulions aller le voir et découvrir si nous pouvions lui offrir le nouveau foyer qu'il méritait. »

Lee et Bruno se sont rendus au refuge du Dogs Trust en compagnie de Gizmo et Fizz, pour s’assurer de leur bonne entente avec Ty. Les 3 canidés sont rapidement devenus les meilleurs amis du monde, et Lee et Bruno n’ont eu d’autre choix que de ramener le toutou de 22 ans à la maison !

Dogs Trust Bridgend

Aujourd’hui, ils sont persuadés d’avoir pris la bonne décision. « Nous avons tous eu le coup de foudre, admet Lee. Il nous fait rire et nous sommes si heureux de pouvoir lui offrir un foyer. Il est génial ! »

Ty se comporte comme un chiot agité lorsqu’il se promène, selon sa nouvelle maîtresse, mais il sait tout de même se faire comprendre pour obtenir ce qu’il veut. « Il peut être un vieux monsieur têtu, alors si nous sommes en promenade et que nous prévoyons d'aller d'un côté, mais que Ty veut aller de l'autre, nous avons tendance à le suivre », sourit Lee.

Adopter un chien âgé ne semble peut-être pas aussi excitant que de ramener un nouveau chiot à la maison, mais des chiens comme Ty prouvent qu'ils peuvent encore apporter beaucoup de joie et d'amour dans nos vies.

« C'est toujours fantastique quand nos chiens trouvent la famille idéale, mais quand il s'agit d'un chien plus âgé, c'est très spécial, a déclaré Melissa Cook, directrice adjointe du Dogs Trust Bridgend. Ce que nous avons ressenti en voyant Ty partir avec Bruno et Lee et sa nouvelle famille canine dépasse les mots ! »