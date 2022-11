Un chien vit l'immense déception d'un retour au refuge, mais une publication sur les réseaux sociaux relance l'espoir

Devenu trop imposant aux yeux de la famille qui l’avait adopté un an et demi plus tôt, un chien a été ramené au refuge malgré toutes ses qualités. Ce retour à la case départ était extrêmement difficile à vivre pour le canidé, mais son histoire est devenue virale, ce qui lui a permis d’avoir une seconde chance.

Lucky a trouvé une famille aimante après avoir été ramené au refuge à l’issue d’une première adoption avortée. Un récit rapporté par The Dodo.

Lucky est un croisé Beagle qui ne manque pas de qualités. Au refuge The Green County Animal Shelter of Virginia, basé à Ruckersville en Virginie (Est des Etats-Unis), on le décrit comme le parfait chien de famille. Amical, marchant en laisse à la perfection, s’entendant à merveille avec ses congénères, les chats et les enfants, le quadrupède a tout pour plaire.

En mars 2021, il était encore chiot quand il avait été adopté. A l’époque, ses propriétaires voulaient un chien de taille moyenne. En devenant adulte, Lucky atteignait une taille bien plus importante que celle à laquelle ils s’attendaient.

Ils ont fini par se séparer de l’animal en septembre 2022 et le ramener au refuge. La déception était extrêmement difficile à supporter pour Lucky, qui restait tristement dans son coin.



The Greene County Animal Shelter of Virginia / Facebook

« Lucky a besoin de chacun de vous »

« Nous avons tellement mal au cœur pour Lucky, car il a du mal à redevenir un chien de refuge », indiquait la structure d’accueil dans un post Facebook qui s’est avéré décisif.

« Lucky souffre vraiment car il était aimé de sa famille », pouvait-on également y lire. L’auteur de la publication demandait alors aux internautes à la relayer en masse : « Lucky a besoin de chacun de vous pour l'aider à retrouver le bonheur en étant aimé par une famille ».

L’appel a été entendu et le post est rapidement devenu viral. Quelques jours plus tard, une famille est venue rencontrer Lucky au refuge. C’était le coup de foudre, et l’adoption a été officialisée.

« Lucky a trouvé sa nouvelle famille pour toujours aujourd'hui ! Il suffisait qu'une famille tombe amoureuse », a ainsi annoncé The Green County Animal Shelter of Virginia sur sa page.

A lire aussi : Grâce à une opération, ce chien anciennement malvoyant redécouvre avec émerveillement le monde qui l’entoure