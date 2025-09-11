« Il voulait toujours être sur mes genoux », une maîtresse décide d'acheter un mannequin pour combler en affection son Chihuahua très demandeur (vidéo)

Dingo compte beaucoup pour sa maîtresse, qu’il l’a adopté après le décès de son propriétaire. La femme le couvre d’affection depuis, mais cela n’est jamais suffisant pour le toutou, car il aimerait passer ses journées sur les genoux de celle-ci. Alors, pour ne pas le frustrer, elle a mis en place un stratagème très efficace.

Janelle Grace vit en Californie (États-Unis) avec plusieurs boules de poils dont Dingo, un Chihuahua très âgé. Bien que disponible pour l’animal, elle peinait à combler son besoin important d’affection et a cherché des solutions. En scrutant les réseaux sociaux, elle a trouvé le moyen parfait pour que son chien ne se sente plus jamais seul.

Le besoin d’affection constant de Dingo peut se comprendre, car il a traversé des épreuves difficiles. Il vivait aux côtés d’un propriétaire aimant qui est malheureusement décédé , comme l’indiquait Newsweek . La famille de ce dernier ne voulait pas s’occuper du canidé, alors il s’est retrouvé au refuge.

Un leurre efficace

Janelle ne sait pas exactement quel âge a la boule de poils, mais ses problèmes de santé démontrent qu’elle est très âgée : « Dingo a 800 ans. Je l'ai adopté dans un refuge il y a près de 3 ans [...] Il était déjà très vieux, sans dents ni mâchoires, presque aveugle, donc je ne connais pas son âge réel », indiquait l’Américaine.

Cette dernière tente de répondre à tous ses besoins du mieux qu’elle le peut, mais il y en avait un qu’elle ne parvenait pas à combler totalement : son besoin d’attention. Dès qu’elle s’asseyait, le chien grimpait sur ses genoux pour faire une sieste. Il voulait constamment être avec elle, alors Janelle s’est demandé comment lui offrir ce dont il avait besoin. Après plusieurs recherches sur le net, elle a trouvé la solution : utiliser un mannequin .

Janelle Grace / Facebook

A lire aussi : Ce jeune corbeau ne quitte plus le Border Collie qu’il prend pour sa mère et avec lequel une belle amitié prend forme (vidéo)

Elle s’est procuré la poupée grandeur nature et l’a installée sur son canapé. La réaction du toutou a été immédiate, puisqu’il s’est tout de suite allongé sur les genoux de ce dernier, baptisé Bob Jr. Et Dingo n’est pas le seul à apprécier le nouveau membre de la famille, puisque les chats de Janelle adorent aussi s’installer sur lui. Une solution qui a fait de nombreux heureux dans la maison !