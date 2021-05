Un mannequin abandonne sa carrière pour consacrer sa vie au sauvetage d’animaux errants

Alors qu’une belle carrière de mannequin se profilait pour lui et qu’il était inscrit à l’université, Gökçer Korkmaz a préféré tout abandonner pour fonder un refuge et venir en aide aux animaux errants.

Gökçer Korkmaz avait 22 ans quand il a décidé de changer de vie. Le déclic a été la rencontre d’une meute de chiens errants qui essayaient de trouver de quoi se nourrir dans une décharge, lors d’un voyage en famille dans son pays, la Turquie.

Le jeune homme était alors étudiant et menait, en parallèle, une carrière dans le mannequinat. Il a été tellement marqué par la souffrance et la détresse des canidés des rues qu’il a pris la décision de consacrer son existence aux animaux, comme le raconte Démotivateur.

500 animaux arrachés à la rue et à la détresse grâce à Gökçer Korkmaz et son refuge

Gökçer Korkmaz, qui vit à Kirklareli dans le Nord-ouest de la Turquie, près de la frontière bulgare, a laissé tomber ses études et le monde de la mode. Il a vendu tous ses biens et acquis un terrain sur lequel il a bâti un refuge animalier.

Sa structure d’accueil offre aujourd’hui, 12 ans après sa création, l’hospitalité à plus d’un demi-millier d’animaux ; des chiens, des chats, mais aussi des représentants d’autres espèces.

Egalement sensible aux questions environnementales, il a construit son refuge en utilisant du bois récupéré et des matériaux recyclés.

Gökçer Korkmaz et les bénévoles qui lui prêtent main forte hébergent, soignent, nourrissent et protègent les animaux en comptant essentiellement sur les économies de l’ancien mannequin et les dons.

L’homme et son activité caritative sont très suivis sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook et sur Instagram, où il totalise 52 000 abonnés.