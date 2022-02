Ces enfants reçoivent la visite d'un chien de thérapie qui les soutient dans leur apprentissage de la lecture

Pour aider les enfants à vaincre leur timidité et leurs difficultés lors de la lecture, une école primaire galloise a accueilli un chien de thérapie. L’expérience a été une réussite totale, et les enfants n’attendent qu’une chose : la prochaine visite de Rylie le Border Collie.

Certains écoliers éprouvent davantage de difficultés que les autres à la lecture, surtout lorsqu’il s’agit pour eux de lire à haute voix face à leurs semblables. Dans plus d’un pays, on a testé l’impact de la présence de chiens dans les salles de classe sur les capacités des élèves dans cet exercice, et il s’est maintes fois avéré positif. Une étude a même démontré le bien-fondé de la méthode.

L’expérience a récemment été faite à l’école primaire Penybont à Bridgend, dans le sud du pays de Galles, comme le rapporte Wales Online. Un chien de thérapie spécialement formé et répondant au nom de Rylie a rendu visite aux écoliers dans le cadre d’un projet mené conjointement par Cariad Pet Therapy, une organisation spécialisée dans la médiation animale, et Because Animals Are Worthwhile. Cette dernière est une entreprise sociale basée à Caerphilly.



Because Animals Are Worthwhile / Facebook

Rylie a appris à s’asseoir auprès de l’enfant qui lit pour lui apporter réconfort et encouragements à travers son accompagnement. Les élèves de Penybont ont énormément apprécié la présence du Border Collie et le soutien que ce dernier leur a apporté lors de la séance de lecture.



Because Animals Are Worthwhile / Facebook

Aider les enfants à lire et en faire de futurs propriétaires d’animaux responsables

Pour Robbie Owen, enseignant principal dans cet établissement, l’effet sur les écoliers était plus que positif. Les enfants « ont tous réagi avec beaucoup d'enthousiasme et demandent déjà quand ils pourront passer une autre journée avec des chiens de thérapie », dit-il.

Because Animals Are Worthwhile / Facebook

De son côté, Chloe Carter, directrice de Because Animals Are Worthwhile, explique que la démarche est « importante pour la lecture et l’attidue des enfants à l’égard de » Rylie et ses semblables, mais constitue aussi « un moment de contact vital avec un animal pour cette future génération de propriétaires d’animaux responsables ».