« Il sent quelque chose là-dessous », il sauve une femme d’une maison en feu, puis son chien aide à retrouver un chien piégé au sous-sol

En apercevant une maison en flammes dans leur quartier de Cleveland (États-Unis), Richard Keith Taylor et sa femme n’ont pas hésité une seconde à intervenir. Grâce à son courage mais aussi à l’instinct remarquable de leur chien Ace, ce geste héroïque a permis de sauver non pas une, mais 2 vies.

Plus tôt ce mois-ci, Richard Keith Taylor, sa femme Melanie et leur chien Ace roulaient tranquillement dans leur quartier de Cleveland (États-Unis) lorsqu’ils ont remarqué quelque chose d’inquiétant dans une maison voisine : une fenêtre était illuminée par les flammes.

Sans hésiter, ils se sont arrêtés pour vérifier si quelqu’un se trouvait encore à l’intérieur. « Nous devions nous assurer que tout le monde était sorti », a expliqué Richard dans un message relayé par les pompiers de Cleveland. À ce moment-là, il ne le savait pas encore, mais il s’apprêtait à sauver une vie et son chien Ace allait bientôt en sauver une autre.

Une vieille dame sauvée des flammes

En arrivant devant la maison en flammes, Richard a tout de suite aperçu à travers la porte une femme âgée, désorientée, prisonnière de la fumée qui avait envahi la pièce. Il a alors monté les marches, franchi la porte de sécurité et s’est précipité à l’intérieur malgré l’épaisse fumée. Il est heureusement parvenu à rejoindre la vieille dame, à la soulever et à la transporter rapidement vers l’extérieur.

© Cleveland Fire / Facebook

À peine avait-il franchi le porche que la grande fenêtre par laquelle il avait aperçu les flammes s’est brisé derrière lui. Grâce au courage de son voisin, la femme avait été sauvée de justesse.

Mais ce que tout le monde ignorait encore, c’est qu’une autre vie était toujours en danger dans la maison...

© Cleveland Fire / Facebook

Ace, le chien qui a permis de sauver une seconde vie

Comme le rapporte The Dodo, Richard, Melanie et leur chien Ace sont restés à proximité après l’arrivée des pompiers. Lorsque la situation est devenue plus sûre, Ace s’est soudainement montré très agité.

© Cleveland Fire / Facebook

« Ace s'est mis à tirer sur sa laisse, à renifler et à se tendre vers une fenêtre de sous-sol condamnée. [Richard] a dit au chef de bataillon sur place qu'Ace indiquait la direction de la fenêtre. « Il sent quelque chose là-dessous » », ont écrit les pompiers.

© Cleveland Fire / Facebook

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Bien qu’ils aient déjà inspecté l’endroit, les secours ont accepté d’y jeter un second coup d’œil. Leur intuition s’est révélée juste : derrière une porte close se trouvait le chien de la propriétaire, coincé après s’être réfugié au sous-sol pour échapper aux flammes. Heureusement, la boule de poils a pu être secourue saine et sauve.

Ce jour-là, ce sont donc 2 vies qui ont été sauvées grâce à l’intervention de Richard et au flair d’Ace. Un geste héroïque salué à juste titre par les pompiers et l’ensemble de la communauté !