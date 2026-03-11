« Son aboiement était différent » cette chienne héroïque découvre une femme atteinte d'Alzheimer gelée dans la neige (vidéo)

Parfois, une simple promenade peut tout changer. En sortant marcher avec sa chienne Gozier malgré un froid glacial, Dan DiCandilo était loin d’imaginer que ce rituel quotidien allait se transformer en véritable sauvetage. Et pourtant ! Grâce à l’instinct de sa fidèle compagne à 4 pattes, une vie a pu être sauvée.

Qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il fasse très froid, Dan DiCandilo promène toujours sa chienne Gozier chaque matin. Lors d’une récente sortie dans les rues d’Ashland, en Virginie (États-Unis), par l’une des journées les plus glaciales de l’hiver, cette routine a toutefois pris une tournure inattendue en permettant de sauver une vie.

Une promenade matinale qui vire au sauvetage

Ce jour-là, le froid était vraiment rigoureux et Dan n’avait pas particulièrement envie de faire une promenade. « Il faisait -9 °C. Vous savez, si elle n'avait pas été près de la porte, à regarder par la fenêtre, je ne serais probablement pas sorti, mais elle se fiche vraiment du froid. », a expliqué Dan DiCandilo à WRIC, à propos de Gozier.

Alors qu’ils marchaient depuis une vingtaine de minutes, la chienne s’est brusquement mise à aboyer avec insistance. « Son aboiement était différent, il y avait comme un petit gémissement », se souvient son maître. « J'ai essayé de la tirer. Je lui ai dit : "Allez, Gozier, on y va", mais elle a résisté. »

© WRIC

En suivant le regard de sa chienne, Dan DiCandilo a d’abord cru apercevoir un simple tas de neige devant une maison. Mais en s’approchant, il a compris qu’il s’agissait en réalité d’une personne. « C’était une femme en robe blanche, qui bougeait à peine et qui avait vraiment du mal à se déplacer », a-t-il déclaré.

Dan a alors immédiatement alerté les secours. Plus tard, il a appris qu’elle était restée 3 heures dans le froid et que sa température corporelle était descendue à 26°C.

© WRIC

« La femme était atteinte de la maladie d'Alzheimer et avait l'habitude de tenter de sortir de chez elle en pleine nuit », a-t-il déclaré.

Heureusement, cette dernière a pu quitter l’hôpital quelques jours plus tard, saine et sauve, grâce à l’intervention de la vigilante Gozier.

Une héroïne canine saluée par toute la communauté

La nouvelle de ce sauvetage s’est rapidement répandue, et Dan DiCandilo a reçu un appel de la ville d’Ashland pour honorer Gozier lors d’une réunion du conseil municipal.

Fier de sa fidèle compagne et reconnaissant de l’avoir écouté, Dan a partagé la morale de cette histoire : « Si vous voyez quelque chose qui vous paraît louche, n'ignorez pas ça. Je crois que c'est la morale de cette histoire. Sans Gozier, je l'aurais ignoré, et vous savez, quelque chose de bien pire aurait pu arriver. » Grâce à son instinct et sa vigilance, Gozier est devenue une véritable héroïne aux yeux de toute la communauté, et c’est bien mérité !