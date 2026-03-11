Voyant des flammes jaillir de la maison voisine, des adolescents pensent immédiatement au chien qui y vit et interviennent pour le sauver

Un chien a pu être sauvé in extremis de la maison de ses maîtres ravagée par un incendie grâce à l’intervention rapide d’une adolescente et de plusieurs voisins. L'habitation a été entièrement détruite par les flammes, mais l’animal s’en est sorti sain et sauf.

Dans une ville de l'Utah (Etats-Unis), de jeunes gens n'ont pas hésité à se mettre en danger pour porter secours à un chien bloqué dans une maison en feu, rapportait FOX 13 News Utah le mardi 10 mars.

Les faits ont eu lieu le lundi 9 mars en début d'après-midi à West Valley City, près de Salt Lake City. Makena Ostmark, lycéenne de 17 ans, suit une formation pour devenir secouriste. Elle était certainement loin de se douter qu'elle allait avoir l'occasion d'exercer ses compétences dans son propre quartier.

Alors qu'elle était chez elle en compagnie de sa sœur et du petit-ami de cette dernière, le jeune homme, qui s'apprêtait à les quitter pour se rendre au travail, s'est écrié : « Oh mon Dieu, je crois que la maison du voisin est en feu ! »

Une épaisse fumée noire et des flammes jaillissaient, en effet, de l'habitation en question, située de l'autre côté de la rue. Le feu semblait être parti du garage. « Je connais les gens qui habitent là-bas et je sais qu'il y a un chien qui y vit », raconte Makena Ostmark, qui est tout de suite passée à l'action avec plusieurs voisins.

« Je suis allée frapper à la porte et quand je suis arrivée, elle était comme engloutie par les flammes », poursuit l'adolescente. Les propriétaires ne se trouvaient pas chez eux, mais leur chien, lui, y était bel et bien.

Makena Ostmark et les autres l'ont rapidement localisé et fait sortir. « Le chien est sain et sauf, c'est donc une bonne nouvelle dans cet incident », se réjouit Brandon Howard, chef de bataillon des pompiers de West Valley City.



FOX 13 News Utah

La maison a été totalement détruite, mais le chien est sain et sauf

A leur arrivée, ceux-ci ont constaté que le feu avait envahi le garage et la toiture de la maison. Ils ont également entendu une série de petites explosions.

Maîtriser l'incendie n'a pas été facile à cause du vent qui l'attisait, mais ils y sont finalement parvenus. Toutefois, la maison a été entièrement détruite.

Fort heureusement, il n'y a eu aucun blessé. Le chien s'en est sorti indemne grâce à Makena Ostmark et aux autres riverains.

A lire aussi : Ce chien de refuge ne peut contenir sa joie lorsqu’un bénévole vient le chercher pour le promener (vidéo)



FOX 13 News Utah

« Je pense que tout le monde est un peu secoué, confie la lycéenne. Mais cela montre simplement à quel point nous sommes capables de nous rassembler et d'être là les uns pour les autres. »