Il part en vacances pendant un mois et demi et laisse son chien seul, attaché contre un arbre, car il ne trouve personne pour le garder

Un Francilien passera prochainement devant la justice pour avoir abandonné son chien tandis qu’il était en vacances. L’animal a été retrouvé attaché contre un arbre après quelques jours, laissé seul. Son propriétaire n’est rentré chez lui qu’après plusieurs semaines.

À Gonesse, dans le département du Val-d'Oise, un homme a été interpellé par les forces de l’ordre pour des faits d’abandon. Son Husky a été retrouvé attaché contre un arbre à une laisse très courte, rapportait le Dauphiné Libéré . Il a été sauvé par des passants, qui ont signalé sa présence à la police.

Il n’est pas toujours possible de prendre son chien avec soi lorsqu’on part en vacances. Certains se tournent alors vers des dog-sitters ou des pensions pour faire garder leur animal durant cette période. Néanmoins, dans d’autres cas, les propriétaires ne choisissent pas ces options et se tournent vers l’abandon ou d’autres solutions cruelles.

Action protection animale

Une excuse contestable

Alors qu’il avait planifié des vacances, un homme a décidé de ne pas prendre son chien avec lui. Selon ses dires, il n’aurait pas trouvé de mode de garde et, par conséquent, a décidé de le laisser seul. Il l’a alors attaché à un arbre à proximité de son lieu de travail et l’a laissé ainsi « sans eau ni nourriture », selon les sources.

Le chien de 6 ans est resté impuissant pendant 8 jours, puis des passants inquiets l’ont signalé. Quand la police est allée sur place, elle a découvert l’animal en mauvais état : « Il était sale [...] très amaigri », partageait Anne-Claire Chauvancy, présidente de l’organisme Action protection animale. Lequel a pris le relais pour accueillir le canidé et s’occuper de lui. L’animal a été placé en famille d’accueil ensuite et se remet désormais de cette épreuve difficile.

Pendant ce temps, une enquête a été ouverte par la police et une plainte pour abandon a été déposée. Il aura fallu attendre un mois et demi pour interpeller le propriétaire de l’animal, qui était encore en vacances durant tout ce temps. Ce dernier sera prochainement jugé au tribunal et risque jusqu’à 3 ans de prison, ainsi qu’une amende pouvant s’élever à 45 000 €.