La vague d'indignation face à la photo d’un chien attaché à une voiture mène à un sauvetage et à une enquête policière

Les nouvelles vont vite sur les réseaux sociaux et se diffusent à une vitesse folle. Récemment, une terrible photo est devenue virale sur Facebook, suscitant l’indignation du public. On y voyait un chien mal en point attaché, qui a suscité l’inquiétude des internautes. La police locale a alors rédigé un message pour donner des nouvelles de l’animal.

Le 11 septembre dernier, la police d’Ider, en Alabama (États-Unis), s’est exprimée au sujet d’un chien en détresse qui avait fait couler beaucoup d’encre au cours des derniers jours. L’animal a visiblement été négligé et la population demandait aux autorités compétentes d’agir.

Il se trouvait sur une propriété privée, précisait WHNT. Depuis la publication d’une nouvelle ordonnance, les forces de l’ordre locales ont la possibilité d’agir et de pénétrer sur les lieux sans répercussions si un animal est en danger. Cela favorise les sauvetages, mais également la condamnation des maîtres irresponsables.

Dans ce contexte, les policiers d’Ider se sont rendus chez un individu après qu’une publication est devenue virale sur les réseaux sociaux. Il s’agissait de la photo d’un chien squelettique au pelage brun. Le pauvre était attaché en plein soleil par sa courte laisse contre une jante de voiture. Il n’avait pas d’abri pour se protéger et aucune liberté de mouvement.

La Toile a réagi en découvrant le chien

Postée sur Facebook, la publication a fait le tour de la Toile et a suscité de nombreuses réactions de la part des internautes. Lesquels étaient choqués en découvrant le pauvre chien. La police d’Ider a été prévenue et des agents sont allés sur les lieux pour découvrir le canidé. 3 autres chiens se trouvaient sur place et étaient aussi négligés par leur maître.

Celui-ci violait clairement la nouvelle ordonnance “sur la possession responsable d'animaux de compagnie”, comme l’a précisé le chef de la police, Stephen Malone. 4 chiens au total ont donc été saisis et placés dans un refuge local. Ils seront examinés et bénéficieront des soins nécessaires pour être remis sur pattes.

A lire aussi : Après 824 jours d'attente, cette chienne abandonnée comprend que sa vie va changer et arbore un grand sourire (vidéo)

De son côté, Stephen Malone ne peut que constater l’efficacité de l’ordonnance mise en place pour protéger les animaux en voyant que 4 vies ont été épargnées. Il a d’ailleurs incité la population à dénoncer les auteurs de négligence pour mettre un terme à la misère animale.