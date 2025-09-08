Ce chien, qui a quitté le refuge pour une nouvelle vie, est retrouvé attaché à un arbre un mois plus tard

Pour les membres des refuges, voir un animal quitter les lieux est toujours un grand moment. En effet, cela signifie que leur pensionnaire s’apprête à commencer une nouvelle vie après avoir vécu des moments difficiles. Néanmoins, ces espoirs sont parfois avortés, comme cela a été le cas pour un chien abandonné juste après son adoption.

Choisir un propriétaire responsable et idéal à un animal n’est pas une tâche facile pour le personnel des refuges. Malgré les nombreuses informations demandées, les contrôles et la vigilance, les bienfaiteurs peuvent être trompés par les apparences. Les membres d’un organisme en ont malheureusement fait les frais récemment.

Le 12 août dernier, le téléphone de la Police Nationale du Vaucluse a reçu plusieurs appels venant de différents interlocuteurs. Tous signalaient la présence d’un chien attaché contre un arbre dans la ville d’Orange (84). Face aux inquiétudes et pour vérifier ces témoignages, les forces de l’ordre se sont déplacées. Elles ont, à leur tour, constaté la présence du quadrupède.

Une double épreuve

Les agents se sont retrouvés face à un canidé de type American Bully « très affaibli, sans eau et déshydraté ». La boule de poils était restée seule pendant un certain temps sous la chaleur estivale. Par chance, elle ne semblait pas blessée ou en mauvaise santé et a pu être secourue à temps. Un refuge local de la ville l’a accueillie et la SPA du Vaucluse a précisé qu’elle prendra prochainement le relais.

Comme le veut la procédure, le personnel a passé le chien au détecteur de micropuce afin d’obtenir des informations sur ses potentiels propriétaires. Là, il a découvert qu’il était identifié et que son éventuel maître était un jeune homme de 21 ans. Lequel a été contacté et a fini par passer aux aveux : « Interpellé le 20 août, il reconnaît avoir abandonné l’animal… à peine un mois après l’avoir adopté », écrivait la police sur Facebook dans un témoignage rapporté par La Provence .

DIPN84

Le quadrupède avait donc été adopté les semaines précédentes avant de connaître, une fois de plus, l’abandon. Heureusement, cela n’a pas entaché sa douce personnalité, car il est resté très gentil malgré ce qu’il avait vécu : « Pris en charge par le refuge d’Orange, le chien s’est montré extrêmement affectueux. Il sera prochainement proposé à l’adoption ».

A lire aussi : L'émotion intense d'un homme retrouvant sa chienne gestante qu'il croyait perdue dans l'incendie de sa maison (vidéo)