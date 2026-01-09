Il ne restait que 10 minutes de batterie, mais ce drone repère in extremis ce chien de concours disparu dans un champ de boubous

Porté disparu lors d’un déplacement loin de son foyer, un petit chien de concours a tenu en haleine ses proches pendant plusieurs jours. Une mobilisation tous azimuts et le coup de pouce inattendu d’un pilote de drone ont finalement permis de transformer l’angoisse en immense soulagement.

Après avoir passé près d’une semaine livré à lui-même et loin de chez lui, un chien de concours a été retrouvé sain et sauf grâce à un opérateur de drone, rapportait FOX 29 .

Ryder, un Norwich Terrier de 2 ans et demi, vit en Virginie-Occidentale (Etats-Unis) avec ses copropriétaires Cathy Jennings et Sharon Jones, mais il se trouvait récemment dans l’Etat voisin de la Pennsylvanie pour participer à un évènement canin.



Rick Rotondo Photography & Lost Pet Thermal Drone Search / Facebook

Il séjournait avec ses présentatrices dans une maison de Landenberg. Le 1er décembre 2025, à quelques jours d’un concours organisé à l’Oaks Expo Center; le petit canidé qui était censé jouer dans le jardin de derrière s’est volatilisé. Personne ne sait s’il a fugué ou a été enlevé.

Quoi qu’il en soit, les recherches ont été immédiatement lancées, tant sur le terrain avec la distribution d’affichettes que sur les réseaux sociaux.

Malgré tous les efforts déployés, Ryder est resté introuvable. 6 jours après la disparition du chien, Sharon Jones a contacté Rick Rotondo, pompier qui consacre son temps libre à la recherche d’animaux de compagnie perdus avec son drone à caméra infrarouge.

Basé à Phoenixville, à une cinquantaine de kilomètres de Landenberg, il n’a pas hésité à se rendre sur les lieux pour commencer le survol de la zone.

“J’ai baissé les yeux et Ryder était là”

Il a ratissé le secteur pendant 2 bonnes heures. Il ne lui restait plus que 10 minutes de batterie quand une signature thermique est apparue à l’écran. Ce que Rick Rotondo a d’abord pris pour un chat était en fait bien Ryder ; il en a eu la confirmation lorsque ce dernier s’est retourné.

Le chien était seul au milieu d’un champ de bambous. “J’ai baissé les yeux et Ryder était là, debout, à me regarder comme pour dire : ‘Je suis là, je suis prêt à rentrer à la maison’”, raconte Sharon Jones, qui a pu le récupérer dans la foulée.

A lire aussi : Une famille découvre la photo d’un chien ressemblant trait pour trait à son animal décédé et se rend au refuge pour en avoir le cœur net

Le Norwich Terrier est rentré en Virginie-Occidentale pour se remettre de sa mésaventure. “Je n'imagine pas ce qu’aurait été Noël sans Ryder, nous sommes donc très reconnaissantes”, a confié Cathy Jennings.