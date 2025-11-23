Inquiète pour sa chienne qu'elle croit malade, elle l'emmène chez le vétérinaire qui lui annonce une nouvelle aussi inattendue que réjouissante (vidéo)

Un simple report de stérilisation a transformé la vie de Bonnie en surprise totale : la chienne attend une portée inattendue et s’apprête à devenir maman.

En Ecosse, la propriétaire d’une chienne appelée Bonnie avait prévu de la faire stériliser, mais un problème de santé l’avait amenée à repousser l’opération. Un délai dont la femelle West Highland White Terrier et son congénère ont profité pour devenir un peu plus proches et faire des bébés…



@shazlou85 / TikTok

La grossesse de Bonnie a été découverte dans des circonstances rocambolesques. Sa maîtresse, prénommée Sharon, la croyait souffrante, car elle affichait des symptômes préoccupants depuis quelque temps. “Elle était malade, ne mangeait pas bien et avait besoin d'uriner trois ou quatre fois par nuit”, explique, en effet, son humaine dans une vidéo postée sur son compte TikTok “@shazlou85” le 22 octobre 2025 et relayée par Newsweek .

Sharon avait même suspecté une grossesse fantôme, mais elle était loin de se douter que son amie à 4 pattes était véritablement enceinte.

C’est en l’emmenant chez le vétérinaire, constatant que son ventre prenait du volume, pour la faire examiner que le praticien a confirmé la gestation. Celle-ci était déjà dans sa 5e semaine. Au moins 3 chiots sont attendus.



@shazlou85 / TikTok

Des travaux à l’origine de la grossesse

Qui est l’heureux papa ? Il s’agit de Roman, qui n’a qu’un an. La famille l’avait adopté durant la période des fêtes de fin d’année 2024. Sharon avait bien envisagé de le faire se reproduire, mais pas avec Bonnie. La chienne de 5 ans, qui avait déjà eu une portée par le passé, devait subir une intervention pour sa stérilisation, mais celle-ci avait dû être ajournée car on avait découvert et traité une tumeur chez elle.

Roman était censé faire des petits avec les 2 autres Westies femelles de la famille : Fara et Fern (3 ans toutes les 2). En attendant d’être stérilisée, Bonnie était maintenue à l’écart, mais récemment, le mari de Sharon les avait tous rassemblés dans une pièce pour pouvoir effectuer des travaux. Roman et Bonnie s’étaient manifestement accouplés à ce moment-là.

A lire aussi : Après avoir passé près de 2 ans dans une cage sans avoir le droit d’accéder à la maison, cette chienne découvre la douceur de vivre en intérieur (vidéo)



@shazlou85 / TikTok

L’accouchement aura lieu dans quelques semaines, puis Bonnie sera bel et bien stérilisée. Plusieurs familles se sont déjà manifestées en vue d’adopter les chiots.