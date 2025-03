Une cinquantaine d’animaux saisis dans un état critique après le décès de leur propriétaire, l’association qui les a sauvés lance un appel aux dons

Si certaines personnes abandonnent volontairement leurs animaux, d’autres décèdent malheureusement et n’ont aucun proche pour les récupérer. C’est le cas d’une vieille dame habitant seule à Ménil-de-Briouze, et dont la ménagerie a récemment été prise en charge par une association locale.

À partir d’un certain âge, et surtout lorsque l’on est malade, il devient difficile de s’occuper d’un animal de compagnie. Mais alors autant dire que quand on a une cinquantaine d’animaux à charge, la mission devient absolument impossible. Comme le raconte le média L’Orne, une véritable ménagerie composée de plus de 50 animaux, tous en très mauvais état, a récemment été saisie au domicile d’une vieille dame, vraisemblablement atteinte du syndrome de Noé (trouble du comportement qui se manifeste par le besoin d'accumuler de façon compulsive les animaux à son domicile). La propriétaire des lieux a perdu son mari il y a quelques mois et vient elle-même de décéder…

© L'Orne

Le choc

Il y a 3 jours, la gendarmerie accompagnée par la conseillère municipale du Ménil-de-Briouze, Josiane Manguin, ont contacté l’association Un Espoir pour les sans Voix afin de venir en aide à ces pauvres créatures. Si au départ il était simplement question de quelques chats et 2 chiens, les bénévoles qui se sont rendus sur place ont très vite déchanté ! Sur les lieux, il y avait pas moins de 50 animaux enfermés dans des endroits trop petits et en état de santé critique. “On a trouvé des animaux de tous genres se trouvant dans des états lamentables, attachés et lacérés au cou par des cordes”, a expliqué l’association. Un poney, un âne, des chats, chiens, lapins, cochon d’inde, oies, tourterelles, canaris, perruches…

Aujourd’hui, la plupart des animaux ont été secourus et sont désormais en sécurité au sein du refuge. Ceux qui restent encore sur place seront pris en charge dès jeudi 27 février. Désormais, il convient d’apporter à toutes ces pauvres créatures les soins dont elles ont besoin. Pour cela, l’association a lancé une cagnotte en ligne sur Gofundme.org. Il est également possible de faire un don directement au refuge via PayPal, à l’adresse [email protected], ou par chèque à l’ordre de l’association et adressé à la mairie de La Ferté-Macé.

Au vu de l’état de santé des animaux, les frais vétérinaires seront très coûteux et surtout nombreux. C’est pourquoi le refuge compte beaucoup sur la générosité des gens.

A lire aussi : Utilisé pour la reproduction pendant 9 ans et négligé, ce Golden Retriever découvre avec bonheur la vie de famille (vidéo)

© L'Orne