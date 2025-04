Une chienne affamée et privée de tout vit sa première nuit de quiétude et de confort grâce à sa famille d'accueil (vidéo)

Cela faisait probablement bien longtemps que Billie ne s’était pas sentie aussi sereine et bien entourée. Cette chienne passée par un refuge et confiée à une famille d’accueil a redécouvert le plaisir de dormir dans une véritable maison grâce à cette dernière.

Katie et Tate, alias « @katieandtatesfostermates » sur TikTok, forment une famille d’accueil pour animaux en difficulté depuis plusieurs années. Chez elle, à New York, elles hébergent des chiens sauvés de la rue, victimes d’abandon ou provenant de refuges pour les aider à surmonter leurs traumatismes et les préparer à l’adoption.

Récemment, elles ont accueilli Billie, une chienne au pelage bringé. Elle est leur 52e protégé canin. Le duo a donc énormément d’expérience en la matière et a tout de suite su la mettre à l’aise.



Billie a ainsi eu droit à sa toute première nuit dans la sécurité et le confort d’une maison, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle en a été enchantée.

C’est ce dont on peut se rendre compte dans une vidéo partagée le 25 mars 2025 sur TikTok, où elle a généré plus de 600 000 vues, et relayée par PetHelpful. La voici :

On y voit la chienne encore un peu timide, remuant la queue et marcher en boitant. Elle est, en effet, blessée à la patte avant et reçoit les soins dont elle a besoin. Confortablement blottie contre ses bienfaitrices sur le canapé, elle profite pleinement de cette douce soirée. Elle se laisse même couper les griffes sans opposer la moindre résistance.

« Elle est en voie de guérison »

Dans une autre vidéo, l’une des bénévoles a raconté l’histoire de Billie. Elle y a expliqué que la chienne était âgée de 2 ans et qu’elle avait été emmenée au refuge Animal Care Center du Queens par sa maîtresse, qui ne pouvait plus la garder. La chienne n’était d’ailleurs pas seule ; elle était accompagnée de son frère Phineas. Lui aussi boitait, mais de la patte arrière.

Billie souffre de toux et est d’ailleurs traitée dans ce sens. « Elle est en voie de guérison, assurait sa mère d’accueil. Elle a un gros appétit. Elle est très douce ».

Elle pourra être proposée à l’adoption dès que son état de santé le permettra.