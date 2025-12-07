« Il était à bout de forces », un drone et un bateau s'unissent pour sortir un chien du canal et le sauver de la noyade

Grâce à la vigilance d’un promeneur et à l’intervention exemplaire des pompiers, un chien prisonnier d’un canal a pu être sauvé in extremis. Epuisé, effrayé et incapable de regagner la rive, l’animal doit sa survie à une opération de sauvetage parfaitement coordonnée. Cette dernière a permis au rescapé et à ses humains, qui le cherchaient partout, d’être réunis.

Une famille habitant Redwood City, sur la péninsule de San Francisco en Californie, était sans nouvelles de son chien depuis un certain temps. Les maîtres du quadrupède n’avaient aucune idée de l’endroit où il pouvait être, ni de son état. Ils étaient loin de se douter qu’il était, en fait, tombé dans un canal et qu’il y était pris au piège. Il lui était impossible de regagner la rive.



Redwood City Fire Department / Facebook

Entre lui et la terre ferme, une épaisse barrière de végétation l’empêchait de s’extirper de l’eau. Par chance, un passant a fini par s’en rendre compte, et ce bon samaritain en a immédiatement informé le service d’incendie et de secours local, le Redwood City Fire Department, qui a envoyé une équipe de pompiers sur les lieux.



Redwood City Fire Department / Facebook

“Il s'éloignait dès que quelqu'un s'approchait”

L’un d’eux est le capitaine Chris Clow, qui était équipé de son drone. Il a utilisé l’appareil pour localiser le chien et surveiller la zone d’intervention depuis les airs. En contact permanent avec les secouristes déployés sur la rive et à bord d’un bateau, il les a guidés vers l’emplacement de l’animal et coordonné leurs manœuvres.

“[Le chien] commençait à nager vers la rive, puis s'éloignait dès que quelqu'un s'approchait, raconte Chris Clow à The Dodo . Une fois le bateau arrivé sur place et le drone positionné au-dessus de lui, il a commencé à s'éloigner d'eux en direction de la berge. J'ai pu maintenir le drone suffisamment près pour que le chien reste près du rivage et ne reparte pas dans l’autre sens.”



Redwood City Fire Department / Facebook

“A bout de forces et terrifié”, mais sain et sauf

Les pompiers ont finalement réussi à le saisir par le cou, avant de le confier aux agents du service de contrôle des animaux du comté de San Mateo, qui attendaient sur la rive. “Il était à bout de forces et terrifié”, poursuit l’opérateur de drone.

A lire aussi : D’ordinaire timide et réactif, un chien traumatisé par son passé développe un tendre lien avec sa voisine (vidéo)



Redwood City Fire Department / Facebook

Le rescapé a pu retrouver sa famille peu après et rentrer à la maison pour se remettre de sa mésaventure.

“La coordination entre les équipes au sol, le bateau et le drone est un aspect pour lequel nous nous entraînons. Nous sommes reconnaissants d'avoir pu mettre cet entraînement en pratique dans cette situation et ainsi sauver la vie du chien”, conclut Chris Clow.