« Il essayait de se faire aussi petit et invisible que possible », ce chiot terrorisé caché sous un camion n’attendait que d’être sauvé

Dans le vacarme d’une route poussiéreuse, un minuscule chiot terrorisé aurait pu rester invisible aux yeux de tous. Mais, heureusement, le regard aiguisé d’une jeune femme a tout changé. Un joli sauvetage qui montre à quel point un peu d’attention peut faire basculer le destin d’un animal abandonné.

Dans de nombreuses régions rurales du monde, des scènes du quotidien peuvent soudainement prendre une tournure inattendue. C’est précisément ce qui est arrivé à Summer, une militante engagée pour la cause animale et secouriste au sein de l’association Harbin SHS Animal Rescue. Alors qu’elle visitait une petite boutique dans un village rural en Chine, un détail étrange a subitement attiré son attention.

Un mouvement suspect sous un camion-benne

En observant un camion-benne, la jeune femme a en effet détecté un mouvement discret. « Au début, elle a cru que c'était un chat ou des détritus qui s'envolaient », a expliqué Hayley Hayes, fondatrice de l'association Harbin SHS Animal Rescue, à The Dodo « Mais en regardant de plus près, elle a aperçu un minuscule chiot coincé sous la machine. Il essayait de se faire le plus petit et le plus invisible possible. »

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© Harbin SHS Animal Rescue / Facebook

Le petit chien semblait totalement livré à lui-même, comme s’il avait été oublié du monde. Dans cet environnement bruyant et chaotique typique de la Chine rurale, où les véhicules soulèvent beaucoup de poussière et où les passants se pressent sans vraiment prêter attention à ce qui les entoure, le chiot se fondait presque dans le décor, au point qu’il aurait pu facilement passer inaperçu. Mais Summer, elle, a su le repérer et elle est immédiatement intervenue pour lui venir en aide.

Un sauvetage décisif

Après avoir mis la minuscule boule de poils en sécurité, Summer a contacté son réseau afin de la protéger de tout danger supplémentaire.

Le petit toutou, encore très craintif, ne montrait aucune agressivité, mais il semblait totalement paralysé par la peur, cherchant sans cesse à se cacher sous le véhicule, sans comprendre que des humains tentaient de l’aider.

Très affaibli, sale, maigre et couvert de puces, il semblait avoir survécu seul pendant un certain temps, mais il ne présentait toutefois aucune blessure grave.

Pris en charge par les sauveteurs, le chiot a été placé en quarantaine dans une zone sécurisée afin de surveiller son état de santé et de lui laisser le temps de récupérer. Une fois rétabli, il pourra rejoindre les autres chiens du refuge.

Malgré son passé difficile, des signes encourageants apparaissent déjà : quelques semaines après son sauvetage, sa véritable personnalité a notamment commencé à émerger. Incroyablement doux et affectueux, il reste encore prudent, comme s’il apprenait peu à peu à faire confiance à nouveau.

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© Harbin SHS Animal Rescue / Facebook

Le personnel du refuge a tenu à remercier chaleureusement Summer d’avoir pris le temps de secourir cette petite boule de poils. En effet, grâce à son intervention, ce chiot a désormais la possibilité de vivre la vie qu’il mérite. « La plupart des gens seraient passés sans s'arrêter », assure Hayley Hayes. « La compassion commence souvent par un simple regard. », conclut-elle.