Quelque chose tombe d’un camion, un témoin constate qu’un chiot d’un mois a été jeté et agit immédiatement

À un mois, Tommy devait vivre en sécurité auprès de sa mère ou de quelqu’un qui prenait soin de lui. Au lieu de cela, le chiot s’est retrouvé entre de mauvaises mains qui ont failli lui ôter la vie. Il avait toutes les raisons de ne plus croire en l’être humain, jusqu’à ce que des bienfaiteurs lui prouvent que tous ne sont pas pareils.

Un passant a été spectateur d’une scène particulièrement choquante impliquant un chien et son bourreau. L’animal, âgé de quelques semaines seulement, a été éjecté à l’extérieur d’un camion et s’est retrouvé sur la route. Par chance, le témoin l’a immédiatement récupéré et il a pu bénéficier de soins en urgence.

Tommy, le jeune chien, avait encore toute la vie devant lui, mais son propriétaire en avait décidé autrement. En le jetant sur la route de la sorte, il était évident qu’il n’avait pas l’intention de le garder en vie. Il souhaitait simplement se débarrasser de lui au plus vite et continuer son quotidien comme si de rien n’était.

Austin Pets Alive! / Facebook

Une urgence vitale

Le conducteur pensait certainement que ce récit s’arrêterait là, mais grâce au témoin, Tommy n’est pas passé aux oubliettes. En voyant cette scène, le bon Samaritain s’est précipité à la rencontre du quadrupède, blessé lors de l’impact. Il a alerté les services animaliers locaux et le pauvre chien a été emmené aux urgences.

Il avait subi un traumatisme crânien et, à cause de ce dernier, souffrait d’épilepsie. Heureusement, grâce à leur professionnalisme, les praticiens sont parvenus à le maintenir en vie et à stabiliser son état de santé.

A lire aussi : Une chienne revoit sa sœur des années après leur séparation grâce à un test ADN révélant qu'elles habitent la même ville

La boule de poils a été transférée dans les locaux de l’organisme Austin Pets Alive! pour poursuivre sa convalescence et recevoir des soins spécifiques, rapportait Newsweek . Les membres de l’association ont déclaré qu’elle était en bonne voie de guérison et qu’elle reprenait des forces. Son petit corps a supporté des épreuves colossales, mais aujourd’hui, elle est en sécurité.

Tommy va désormais grandir auprès de personnes bienveillantes qui finiront par lui trouver une famille aimante quand il sera en âge de partir. Là, il tournera définitivement la page de son début de vie difficile et pourra profiter de la chaleur d'un foyer aimant.