Un chiot tremblant et fébrile trouve du réconfort, ainsi que de la force, auprès d’un chat

Quand Pumpkin a été emmené au refuge, personne ne savait s’il allait survivre. Les pronostics étaient d’ailleurs plutôt négatifs, mais le chiot a prouvé que sa vie ne faisait que commencer. Il a été bien entouré dans sa convalescence, notamment par un chat qui est devenu son fidèle ami.

C’est officiel, Pumpkin a quitté le refuge sud-africain Sidewalk Specials pour rejoindre sa nouvelle maison ! Une nouvelle qui réchauffe le cœur de tous ceux qui le connaissaient, car le toutou revient de loin. Bien qu’ils soient heureux pour lui, ses bienfaiteurs le regretteront certainement et notamment Maui, un chat avec qui il a passé le plus clair de son temps après son sauvetage.

L'annonce de son adoption, rapportée par Newsbreak , résonne comme une victoire. Il y a quelques semaines encore, le pronostic vital de Pumpkin était engagé. Son propriétaire l’avait déposé au refuge en déclarant qu’il était harcelé par les autres chiens de la maison. Le pauvre ne pouvait même pas s’alimenter.

Sidewalk Specials / Facebook

Un état de santé préoccupant

Cela a eu de lourdes conséquences sur sa santé, car il est devenu très fragile. En plus de cela, des parasites grouillaient sur sa peau et à l’intérieur de son organisme : « Pumpkin est criblée de vers, d'anémie et de fièvre, de morsures de tiques », rapportait un porte-parole du refuge. En somme, le chiot était dans un si mauvais état que ses chances de survie étaient minimes.

Pourtant, ses sauveteurs n’ont pas baissé les bras et ont tout fait pour le secourir. Ils lui ont offert les traitements dont il avait besoin et sont restés à ses côtés. Finalement, ils l’ont vu se rétablir petit à petit et un jour, l’état de santé du toutou s’est stabilisé.

Une belle histoire d’amitié

Comme il était mieux dans ses pattes, ils ont décidé de lui faire rencontrer d’autres pensionnaires de l’établissement et l’ont présenté à Maui, le chat résident. Au départ, le félin n’appréciait pas la présence du quadrupède, puis s’est doucement mis à l’accepter. Après quelques jours de cohabitation, les 2 sont devenus inséparables.

Maui était un peu le repère du chiot et aimait veiller sur ce dernier. Il était rare de ne pas les voir ensemble, jusqu’à ce que Pumpkin prenne son envole pour mener sa vie. Placée à l'adoption, la boule de poils a quitté le nid après avoir trouvé une famille. Ses bienfaiteurs, inspirés par l’amitié entre le jeune chien et son ami félin, ont pensé que ce dernier pourrait apporter beaucoup à d’autres animaux en détresse. Maui s’est peut-être trouvé une vocation aux côtés de Pumpkin !