Ce toiletteur qui murmure à l'oreille des chiens explique sa méthode pour calmer les animaux les plus récalcitrants lors du bain

Agités, craintifs, mordeurs… Depuis 6 ans, Kyle Hinshaw a affaire aux chiens les plus belliqueux dans son salon de toilettage et il n’échangerait ce métier contre aucun autre au monde. Il aime son travail et ressent une grande fierté en toilettant des animaux réputés difficiles.

Au salon de toilettage Animal Kingdom, situé à Moreno Valley en Californie, tous les chiens sont les bienvenus, y compris les plus « agressifs ». Son fondateur Kyle Hinshaw, 33 ans, met un point d’honneur à laver et bichonner les amis à fourrure de ses clients et des refuges locaux, et ce, quelles que soient leurs tailles et leurs races.

Le compte TikTok dédié à son activité est suivi par des centaines de milliers d’internautes. Il y partage régulièrement des vidéos le montrant à l’œuvre avec des chiens qui ne lui facilitent pas la tâche, mais qu’il est déterminé à rendre propres et beaux quoi qu’il arrive.



@animalkingdomdoggrooming / TikTok

Certains canidés sont, en effet, bien moins coopératifs que les autres. Ils n’ont pas l’habitude d’être lavés, encore moins par un inconnu. Ils sont donc sur leurs gardes et des incidents peuvent survenir.

« Mon plus grand défi est d’avoir affaire à des chiens agressifs tout en leur donnant la même qualité de lavage que pour n'importe quel autre chien, explique Kyle Hinshaw à People. Cela peut être abordé de différentes manières. Cela dépend également du type d'agressivité et du profil du chien. »



@animalkingdomdoggrooming / TikTok

Lui qui pratique ce métier depuis décembre 2018 aimerait le voir reconnu à sa juste valeur. « Je ne pense pas que les toiletteurs soient suffisamment appréciés car ce travail est sale et difficile la plupart du temps, dit-il à ce propos. Même les chiens les plus sages se battent parfois contre vous, vous urinent et défèquent dessus, aboient et vous mordent ».

On peut s’en rendre compte avec la vidéo ci-dessous, où l’on voit un croisé Husky Sibérien essayer de le mordre à plusieurs reprises :

Leur parler pour les rassurer

Sa méthode pour calmer les chiens les plus belliqueux est assez surprenante, mais elle semble efficace. « Je fais une petite prière et je les mets le plus à l'aise possible en leur parlant et en leur montrant tout ce que je fais, quelles brosses je compte utiliser sur eux », détaille-t-il.

A lire aussi : Le chanteur Bryan Adams et des chiens de thérapie partagent un moment magique juste avant le concert de l'artiste connu pour son amour des canidés



@animalkingdomdoggrooming / TikTok

Il s’agit surtout pour Kyle Hinshaw de les rassurer pour qu’ils soient moins sur la défensive. « Beaucoup de chiens ont tout simplement peur et pensent que j'essaie de leur faire du mal ou que les brosses ou le sèche-cheveux vont leur faire du mal. Si vous pouvez les amener à comprendre que vous êtes là pour les aider, cela fait toute la différence », assure-t-il.

Du fait des résultats spectaculaires qu’il obtient, il est souvent contacté par des propriétaires canins qui lui demandent conseil, mais aussi par des confrères et des consœurs souhaitant enseigner sa technique aux employés qu’ils forment.