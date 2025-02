La mauvaise surprise d’un propriétaire en découvrant l’aspect de son chien après son toilettage (vidéo)

Spicy est une petite star sur les réseaux sociaux. Des milliers de personnes suivent les aventures du Bichon Frisé sur TikTok et interagissant avec ses publications. La boule de poils se doit alors d’être présentable pour sa communauté ! Cependant, son dernier toilettage ne l’a pas vraiment mise en valeur, au contraire.

La race de Spicy fait qu’il ne perd quasiment pas de poils. C’est un avantage pour sa propriétaire, mais il doit être toiletté régulièrement pour entretenir son pelage. Sa maîtresse a donc trouvé des toiletteurs chez qui elle l’emmène fréquemment afin qu’il conserve sa jolie coupe et son pelage soigné.

Un look inattendu

Il y a quelques jours, Spicy avait besoin d’un petit rafraîchissement, mais ses toiletteurs habituels n’étaient pas disponibles. Sa propriétaire l’a donc emmené dans un salon qu’elle ne connaissait pas et a décidé de faire confiance au professionnel. Le toutou a été bichonné, puis la séance s’est achevée.

Quand la femme l’a récupéré, elle a été pour le moins surprise par le résultat du toilettage. La fourrure sur le corps de Spicy a été rasée très courte, tandis que ses poils du visage sont bien plus longs et ébouriffés. Le pelage au niveau de ses oreilles et de sa queue ne semble pas avoir été coupé, ce qui donne lieu à une dysharmonie générale : « Ne t’inquiète pas Spicy, les poils repoussent », plaisantait sa maîtresse.

Certains internautes se sont amusés de la situation dans la section des commentaires et d’autres ont tenté de comprendre pourquoi le toiletteur avait à ce point raté la coupe : « Il semble que le chien avait des nœuds et peut-être que le toiletteur ne se sentait pas à l'aise de les peigner car cela pouvait être douloureux pour l'animal », supposait quelqu’un. Quoi qu’il en soit, Spicy devra composer avec sa nouvelle coupe pendant quelques semaines : « N'oubliez pas de lui dire qu’il est beau », encourageait une internaute.