« Il connaît déjà le pire de l’être humain », ce jeune chien vivait enfermé dans une caisse en plein soleil avant d'être secouru (vidéo)

À seulement 18 mois, Dangli a déjà connu une vie qu’aucun animal ne devrait subir. Enfermé, attaché et privé de besoins essentiels, ce jeune chien a finalement été sauvé par une association. Désormais en sécurité, il entame le plus long des combats : réapprendre à faire confiance aux humains.

Face aux nombreux animaux en détresse, les associations comme Action Protection Animale jouent un rôle essentiel. En intervenant pour les secourir, les protéger et faire valoir leurs droits, elles leur offrent une seconde. Récemment, l'association a ainsi pu mettre en sécurité un jeune toutou nommé Dangli après des mois de souffrance.

La fin d’un calvaire

À seulement 18 mois, Dangli a déjà connu des conditions de vie extrêmement difficiles. « Il connaît déjà le pire de l’être humain. », assure d’ailleurs Action Protection Animale sur son site.

© Action Protection Animale

Selon les éléments recueillis par l’association, ce jeune chien passait en effet la plupart de son temps enfermé dans une caisse recouverte d'une bâche, en plein soleil, sans eau ni nourriture. Lorsqu'il n'était pas enfermé, il était attaché avec une laisse de moins d'un mètre, et sa vie n’était que privations. L'association rapporte également des faits de violences.

Face à cette situation, Action Protection Animale est heureusement intervenue avec les forces de l'ordre afin de mettre Dangli en sécurité. « Dangli a été saisi par APA avec les forces de l’ordre et une plainte a été déposée », indique par ailleurs l'association. Pour ce jeune chien, c’est la fin d'un quotidien difficile et le début d'un long chemin vers une nouvelle vie.

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Le défi de la reconstruction

Pour Dangli, son sauvetage n'est que le début d'une longue reconstruction. Si le jeune toutou est désormais en sécurité, les blessures laissées par son passé ne vont malheureusement pas disparaître du jour au lendemain. « Le plus difficile commence maintenant », assure ses sauveteurs.

Il faudra « du temps, de la patience et beaucoup de bienveillance » pour lui réapprendre que tous les humains ne représentent pas un danger et pour reconstruire peu à peu sa confiance.

© Action Protection Animale

Cette étape est essentielle dans la prise en charge des animaux victimes de maltraitance. En effet, les associations ne se contentent pas de les sortir d'une situation difficile, mais elles les accompagnent aussi après le sauvetage, grâce aux soins, à la réhabilitation et au suivi nécessaires pour leur permettre d'avancer vers une nouvelle vie.

« Nous les accompagnons jusqu’à leur reconstruction », explique Action Protection Animale, qui rappelle également l'importance de signaler les situations de maltraitance afin de permettre des interventions avant qu'il ne soit trop tard.