Une jeune femme recueille une chienne abandonnée au milieu de la route et documente sa reconstruction pendant 5 mois (vidéo)

Abandonnée, sale et à bout de forces, Chewie semblait condamnée à l’oubli sur le bord d’une route, jusqu’à qu’une rencontre change son destin. Sauvée in extremis par Sydney, une jeune femme au cœur d’or, cette petite chienne a peu à peu retrouvé la confiance, la santé et la joie de vivre. Quelques mois plus tard, sa transformation est tellement impressionnante qu’elle en est devenue méconnaissable !

Les refuges et les associations qui sauvent les animaux sans abri font un travail formidable, mais parfois, ce sont aussi des particuliers qui peuvent faire toute la différence. Sydney fait partie de ces héros du quotidien. Il y a quelques mois, la jeune femme a en effet recueilli une petite chienne abandonnée au milieu de la route, dans un état très préoccupant. Dans une touchante vidéo TikTok relayée par PawNation, elle a tenu à partager les 5 premiers mois de leur nouvelle vie ensemble.

Une survie difficile dans la rue

L’adorable boule de poils aujourd’hui prénommée Chewie avait été abandonnée et livrée à elle-même. Elle a dû survivre dans la rue dans des conditions extrêmes, marquée par la négligence et le manque total de soins.

Lorsque Sydney a découvert la petite chienne, son état était alarmant : couverte d’excréments, le pelage entièrement emmêlé, elle était si mal en point qu’elle a dû être sédatée pour être rasée en toute sécurité.

© @sydney.yapss / TikTok

Non identifiée, elle a heureusement croisé la route de Sydney, qui a immédiatement décidé de la prendre en charge et de lui offrir les soins urgents dont elle avait besoin.

Une fois en sécurité et entourée d’attention, Chewie semblait d’abord un peu perdue, incapable même de jouer. Mais avec le temps et beaucoup d’amour, elle s’est depuis métamorphosée.

« 2 vies différentes »

Grâce à Sydney, Chewie a en effet pu entamer une véritable reconstruction et réapprendre à faire confiance. Dans la vidéo retraçant son parcours, on voit que son évolution est autant émotionnelle que physique : aujourd’hui, elle est méconnaissable, comme un tout nouveau chien.

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© @sydney.yapss / TikTok

Depuis cette première vidéo, sa maîtresse donne régulièrement de ses nouvelles, et Chewie semble s’épanouir pleinement dans sa nouvelle vie, faite de câlins, de jouets et de friandises à volonté. Comme le souligne Sydney, la boule de poils a désormais « 2 vies différentes », tant le changement a été radical.

Désormais entourée d’amour, la petite chienne a même été invitée au mariage de sa maîtresse, symbole touchant de son intégration dans cette nouvelle famille.

Qualifiée de « meilleur chien du monde », Chewie aurait pu avoir une histoire tragique, mais elle a finalement reçu une magnifique seconde chance, grâce au grand cœur d’une jeune femme qui lui a tendu la main quand elle en avait le plus besoin.