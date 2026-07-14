Une jeune femme recueille une chienne abandonnée au milieu de la route et documente sa reconstruction pendant 5 mois (vidéo)
Abandonnée, sale et à bout de forces, Chewie semblait condamnée à l’oubli sur le bord d’une route, jusqu’à qu’une rencontre change son destin. Sauvée in extremis par Sydney, une jeune femme au cœur d’or, cette petite chienne a peu à peu retrouvé la confiance, la santé et la joie de vivre. Quelques mois plus tard, sa transformation est tellement impressionnante qu’elle en est devenue méconnaissable !
Les refuges et les associations qui sauvent les animaux sans abri font un travail formidable, mais parfois, ce sont aussi des particuliers qui peuvent faire toute la différence. Sydney fait partie de ces héros du quotidien. Il y a quelques mois, la jeune femme a en effet recueilli une petite chienne abandonnée au milieu de la route, dans un état très préoccupant. Dans une touchante vidéo TikTok relayée par PawNation, elle a tenu à partager les 5 premiers mois de leur nouvelle vie ensemble.
Une survie difficile dans la rue
L’adorable boule de poils aujourd’hui prénommée Chewie avait été abandonnée et livrée à elle-même. Elle a dû survivre dans la rue dans des conditions extrêmes, marquée par la négligence et le manque total de soins.
Lorsque Sydney a découvert la petite chienne, son état était alarmant : couverte d’excréments, le pelage entièrement emmêlé, elle était si mal en point qu’elle a dû être sédatée pour être rasée en toute sécurité.
© @sydney.yapss / TikTok
Non identifiée, elle a heureusement croisé la route de Sydney, qui a immédiatement décidé de la prendre en charge et de lui offrir les soins urgents dont elle avait besoin.
Une fois en sécurité et entourée d’attention, Chewie semblait d’abord un peu perdue, incapable même de jouer. Mais avec le temps et beaucoup d’amour, elle s’est depuis métamorphosée.
@sydney.yapss
It’s been 5 months of Chewie & I’m more obsessed every day #rescuedog #straydog #wholesome #adoptdontshop #rescuedogsoftiktok? honeybee - Olivia Rodrigo
« 2 vies différentes »
Grâce à Sydney, Chewie a en effet pu entamer une véritable reconstruction et réapprendre à faire confiance. Dans la vidéo retraçant son parcours, on voit que son évolution est autant émotionnelle que physique : aujourd’hui, elle est méconnaissable, comme un tout nouveau chien.
© @sydney.yapss / TikTok
Depuis cette première vidéo, sa maîtresse donne régulièrement de ses nouvelles, et Chewie semble s’épanouir pleinement dans sa nouvelle vie, faite de câlins, de jouets et de friandises à volonté. Comme le souligne Sydney, la boule de poils a désormais « 2 vies différentes », tant le changement a été radical.
@sydney.yapss
Replying to @tigersandsharks_ from the streets to sleeping in my king bed???? #rescuedog #straydog #shihtzusoftiktok #wholesome #adoptdontshop? I Knew It, I Knew You - From "Toy Story 5" - Taylor Swift
Désormais entourée d’amour, la petite chienne a même été invitée au mariage de sa maîtresse, symbole touchant de son intégration dans cette nouvelle famille.
Qualifiée de « meilleur chien du monde », Chewie aurait pu avoir une histoire tragique, mais elle a finalement reçu une magnifique seconde chance, grâce au grand cœur d’une jeune femme qui lui a tendu la main quand elle en avait le plus besoin.
Par Ludivine Beaurin
Rédactrice web
Historienne reconvertie dans la rédaction web, Ludivine a toujours adoré l’écriture et les animaux. Maîtresse de 6 adorables chats, elle trouve beaucoup d’inspiration dans les facéties de ses boules de poils.
1 commentaire
Invité a écrit : 35 min
UN GRAND MERCI à ces personnes au grand coeur pour avoir sauvé cette petite louloute si mignonne !!! Les gens qui les abandonnent se conduisent comme des socio pates !
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