Enfermé dans une cage en plein soleil en attendant d’être vendu à un passant, ce chiot Rottweiler tombe sur une âme charitable qui lui sauve la vie (vidéo)

Il existe certaines villes américaines, comme Tampa Bay, où la vente d’animaux sur la voie publique n’est pas interdite… C’est pour cette raison que l’on peut parfois tomber sur des scènes déchirantes comme celle dont a été témoin Lacey Moorlag.

Alors qu’elle roulait en direction de son travail, la jeune femme vivant entre le Michigan et la Floride (États-Unis), a croisé un homme sur le trottoir accompagné d’un chiot Rottweiler . Si la scène aurait pu être banale, elle ne l’était en réalité pas du tout puisque le canidé était enfermé dans une cage sans nourriture ni gamelle d’eau alors que le thermomètre atteignait ce jour-là les 36°C ! En se rapprochant, Lacey Moorlag a constaté que l’homme tentait de vendre le pauvre chien au premier venu intéressé… Se décrivant comme une “amoureuse des bêtes”, la jeune femme a immédiatement su qu’elle devait agir. Elle s’est alors arrêtée sur le bord de la route et a récupéré le chien, comme elle l’a expliqué sans donner plus de détails, au média Newsweek .

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© @laceykalin / TikTok

Vers une vie meilleure

Renommé Pete, l’adorable chiot s’est donc retrouvé sans trop comprendre comment ni pourquoi, dans la voiture de sa sauveuse. Dans un premier temps, le jeune canidé avait l’air totalement perdu et désemparé, regardant tout autour de lui depuis le siège passager. Néanmoins, il ne lui a pas fallu bien longtemps pour comprendre qu’il était désormais en sécurité. Une fois chez Lacey, le gentil toutou a pu découvrir pour la première fois le confort d’un panier moelleux et la très agréable sensation d’être enfin aimé… Il a également pu compter sur le soutien du chien de Lacey, dont on ignore le prénom.

Sur son compte TikTok , la jeune femme a posté une émouvante vidéo retraçant cette rencontre pas comme les autres. Relayée par plusieurs médias, la séquence est devenue virale et comptabilise aujourd’hui plus de 58 200 likes ! “Je ne pouvais pas laisser ce petit gars dehors sous la chaleur écrasante de la Floride. Qui cherche son meilleur ami pour la vie par ici ?”, peut-on lire en légende.

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@laceykalin Well…. Couldnt leave this guy out in the florida heat. Hes safe and cool with me inside. Who’s looking for their new best friend? ? puppy love - elliot

La vie qu’il mérite

En effet, si Lacey a accepté avec joie de recueillir Pete, elle a dès le départ affirmé qu’elle ne serait que sa famille temporaire. Heureusement pour la boule de poils, de nombreuses personnes se sont portées volontaires pour l’adopter et il coule aujourd’hui des jours heureux dans “une incroyable maison”.