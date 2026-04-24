« Il aurait gelé », un chien ignoré en plein blizzard par les habitants de son quartier est secouru in extremis puis adopté (vidéo)

Seul en pleine tempête, recroquevillé dans la neige, Buran a bien failli mourir de froid. En effet, personne dans le quartier ne semblait se soucier de ce toutou errant frigorifié. Pris en charge par les bénévoles d’une association d’Odessa (Ukraine), il a heureusement pu être mis en sécurité et entamer une nouvelle vie loin du froid et de l’indifférence.

À Odessa, en Ukraine, l’association Love Furry Friends se consacre au sauvetage des animaux en détresse et leur porte secours au quotidien. Tout récemment, l’équipe est ainsi intervenue pour sauver un chien abandonné, découvert seul sous la neige dans des conditions éprouvantes, et lui a permis de débuter une nouvelle vie.

Sauvé in extremis en pleine tempête de neige

C’est en pleine tempête hivernale que ce toutou errant baptisé Buran a été retrouvé recroquevillé sous une clôture, presque enseveli sous la neige. Trempé, gelé et très affaibli, il essayait tant bien que mal de se réchauffer, mais il était clairement en danger de mort à cause du froid extrême. Par chance, les sauveteurs sont intervenus en urgence, estimant qu’il n’aurait probablement pas survécu une nuit de plus dans de telles conditions.

© @lovefurryfriends_rescue / Instagram

« Sa fourrure était complètement humide et glacée. Buran n'aurait pas survécu à la nuit - il aurait gelé », peut-on lire en légende d’une vidéo Instagram revenant sur son sauvetage.

Selon le texte à l’écran, les habitants du quartier savaient que ce toutou n’avait pas de propriétaire et qu’il souffrait du froid. Pourtant, personne n’a agi. Grâce à une rencontre fortuite, il a heureusement pu être sauvé à temps.

© @lovefurryfriends_rescue / Instagram

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Une transformation radicale

Après son sauvetage, Buran a immédiatement été pris en charge : on l’a réchauffé, soigné, nourri et choyé. Petit à petit, ce chien jusque-là ignoré est passé d’un état de survie dans le froid à un environnement sécurisé et rempli de douceur, ce qui l’a complètement métamorphosé.

© @lovefurryfriends_rescue / Instagram

La vidéo retraçant son histoire, relayée par DogTime, illustre parfaitement ce changement bouleversant. On y voit une boule de poils fragile s’apaiser peu à peu, enfin entourée de soins et d’attention.

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On y apprend également que Buran a été adopté par une famille aimante et qu’il a entamé le plus heureux chapitre de sa vie. Désormais, il est au chaud, en sécurité et aimé. Un joli dénouement qui rappelle qu’une seule rencontre peut parfois changer toute une vie !