En Ukraine, cette chienne errante menacée par le passé a été confrontée à un échec d’adoption avant de rencontrer sa famille pour la vie (vidéo)

The Animal Rescue Site est revenu sur son parcours.

Patron Pet center / Instagram

« Gina a été sauvée de l’enfer »

La chienne Gina se trouvait dans un village d'Ukraine lorsque les bombardements ont retenti. On ne sait pas exactement ce qu’il s’est passé la concernant, mais elle s’est retrouvée sans famille, livrée à elle-même. Attaquée à plusieurs reprises, elle a trouvé un nouveau souffle lorsque le Patron Pet Center est venu à sa rencontre. Un des responsables de la structure soulignait : « Gina, comme la plupart des animaux du Patron Pet Center, a été sauvée de l’enfer ».

Des séquelles visibles

Gina a tout de suite été mise entre les mains de vétérinaires. Ceux-ci ont attiré l’attention des bénévoles sur une blessure à la patte qui faisait boiter la chienne et l’empêchait de se mouvoir correctement. Pour autant, la blessure étant ancienne, la chirurgie n’était plus une solution. Gina garderait donc cette particularité lors de la marche à vie.

« Un soleil roux »

La chienne a rapidement séduit les personnes venant à sa rencontre. L’un des bénévoles expliquait : « Il était impossible de passer devant le box sans dire bonjour à ce soleil roux ».

La chienne avait en effet un doux regard qui permettait de cerner son gentil caractère. Avenante et très motivée, elle ne renonçait jamais à une caresse ou une gentille attention.

Une première adoption marquée par l’échec

Gina n’est pas restée très longtemps au refuge avant de recevoir une première demande d’adoption. Malheureusement, il a été remarqué assez rapidement que la chienne ne supportait pas la solitude et avait besoin d’un entourage plus soutenant. Ces propriétaires partaient régulièrement en déplacement, et cela était insupportable pour Gina. Elle a donc regagné le refuge, avec une tristesse évidente.

Des bénévoles déterminés à trouver la famille idéale

Le cœur brisé, les bénévoles ont tout fait pour que Gina ne patiente pas trop au refuge, mais qu’elle trouve également la famille parfaite pour elle. La propriétaire idéale a été trouvée en la personne de Ksenia, le profil évident pour Gina, qui aurait du temps à lui consacrer et beaucoup d’amour à lui donner. Gina est accompagnée au mieux pour démarrer ce nouvel épisode de sa vie. Grâce au partage de cette histoire, la structure espère que les animaux au passé similaire recevront une aide également prochainement.