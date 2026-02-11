Un chien abandonné à la veille d’une tempête de neige supplie une équipe de sauveteurs depuis le premier étage d’une maison délabrée (vidéo)

L’équipe de sauveteurs s’est mise en ordre de bataille pour venir en aide à un maximum de chiens en détresse avant un épisode de froid très virulent. Lors de leur tournée, ils ont fait la connaissance d’un Pitbull rongé par la peur qui avait un souhait : qu’on le protège et qu’on l’aime.

Lors de ce sauvetage, c’est Donna Lochmann, de Stray Rescue of St. Louis (St Louis, Missouri, États-Unis), qui a mené l’opération. Habituée aux sauvetages, elle a été marquée par l’histoire de ce Pitbull, signalé par un voisin, qui avait trouvé refuge dans une maison délabrée traversée par un vent glacial.

« Il avait trop peur de redescendre »

La localisation du chien a surpris Donna Lochmann et son équipe, racontait The Dodo. En effet, le Pitbull se trouvait « au deuxième étage, sans murs pour le protéger ». À l’arrivée du véhicule, le chien est apparu parmi les poutres et les gravats, suppliant une aide imminente.

Les sauveteurs devaient agir rapidement, les heures étant comptées avant l’arrivée de l’épisode climatique exceptionnel. Donna Lochmann expliquait : « Nous n’étions là que pour environ 10 minutes ».

Stray Rescue of St Louis / Facebook

10 minutes pour s’apprivoiser

La sauveteuse a franchi l’escalier pentu et encombré pour arriver à l’étage où se trouvait l’animal. « Il y avait beaucoup de vent », se rappelle-t-elle. Après quelques grognements, celui qui sera nommé plus tard Snow Mageddon s’est approché de son ange gardien venu à sa rencontre. Munie d’une laisse, Donna Lochmann a proposé une friandise au chien. Avec beaucoup de douceur et de patience, elle est parvenue à lui glisser la laisse autour du cou, pour le sortir de la propriété.

Enfin en sécurité

Les images partagées par l’association mettent en lumière le soulagement du chien une fois dans le véhicule de la sauveteuse. Aussitôt, cette dernière a pris la route de la clinique vétérinaire pour un check-up complet permettant de statuer sur l’état de santé de ce Pitbull visiblement abandonné.

Dans le même temps, un appel a été lancé sur les réseaux pour trouver un hébergement temporaire pour Snow Mageddon.

« Il est tout ce qu’un propriétaire potentiel voudrait »

Ce sont Kara et Dan, un adorable couple, qui ont eu la chance d’accueillir ce grand bonhomme. Ils sont tombés amoureux de son caractère chaleureux et expliquaient : « Même si Snow Mageddon est dans notre maison depuis 48 heures seulement, il est évident qu’il rendra très heureux la personne qui l’adoptera ».

Il ne reste donc qu’à souhaiter le meilleur à ce Pitbull « parfait ».