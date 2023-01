"Il a été un chien joyeux jusqu’au bout" : Laurent Ruquier partage sa peine au sujet de son Labrador

« Neuneu nous a quittés ». La triste annonce a été faite par Laurent Ruquier sur son compte Instagram, rapportait Le Journal des Femmes le lundi 30 janvier.

Dans ce post partagé dimanche, l’animateur de télévision et de radio a expliqué que l’état de santé de son ami Labrador Retriever à la robe sable s’était dégradé depuis plus de 3 mois. L’émouvant hommage du natif du Havre à son défunt chien est accompagné d’une photo où on le voit poser tendrement la main sur la tête du quadrupède.

Laurent Ruquier, qui fêtera son 60e anniversaire le mois prochain, a tenu à mettre l’accent sur la joie et le bonheur que son animal de compagnie lui avait apporté au quotidien. « Il a été un chien joyeux jusqu’au bout. Un compagnon des bons comme des mauvais moments », a-t-il ainsi écrit au sujet de Neuneu.

S’il se dit évidemment « triste » de la disparition du canidé, il a assuré qu’il était bien décidé à imiter son défunt compagnon en étant « joyeux jusqu’au bout parce que la vie est belle ».

La publication de Laurent Ruquier a suscité de nombreuses réactions, notamment de la part de personnalités du petit écran, d’artistes et de journalistes. « Petit Neuneu, petite créature toute en douceur et bonds de joie, ivre de gaieté et d’amour… Nous le pleurons », a ainsi commenté l’actrice et chanteuse Arielle Dombasle. « Oh je suis désolée mon Laurent, vraiment », a indiqué, pour sa part, l’animatrice Karine Le Marchand.

Cristina Cordula, Elodie Frégé ou encore Valérie Trierweiler figurent aussi parmi les gens célèbres à avoir exprimé leur tristesse et leur soutien au présentateur des « Grosses Têtes » sur RTL et des « Enfants de la télé » sur France 2.



Laurent Ruquier / Instagram

Une belle complicité

Le jour de l’An, c’est aussi à travers une photo de Neuneu qu’il souhaitait une bonne année à son public, l’invitant à faire « de beaux rêves, comme » le Labrador.

Le compte Instagram de Laurent Ruquier comporte de nombreux autres posts avec le quadrupède en vedette, témoignant de la merveilleuse complicité qui les liait.



Laurent Ruquier / Instagram