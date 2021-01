Arielle Dombasle offre 10 000 € à l'association " Les chats de Stella" en remportant l'émission "Les Reines du shopping" sur M6

Couronnée de sa récente victoire à l’émission Les Reines du Shopping, Arielle Dombasle a offert les 10 000 euros de récompense à l’association vençoise Les Chats de Stella. Elle en est d’ailleurs la marraine depuis de nombreuses années.

« Grâce à sa victoire aux reines du shopping hier soir, nous remportons la somme de 10 000 euros », se réjouissait samedi dernier l’équipe des Chats de Stella via sa page Facebook. Une somme offerte par Arielle Dombasle, comme le rapportent son site officiel et Nice Matin.

La veille, l’actrice et chanteuse franco-américaine était, en effet, la grande gagnante des « Reines du Shopping », présentée par Cristina Cordula sur M6. L’émission était proposée dans un format spécial célébrités. Outre Arielle Dombasle, elle a vu la participation de la directrice du comité Miss France Sylvie Tellier, la journaliste Carine Galli, l’animatrice Séverine Ferrer, ainsi que la chanteuse Lio.

Chacune des candidates avait choisi une association à laquelle elle allait reverser ses gains en cas de victoire. Le choix d’Arielle Dombasle s’était porté sur Les Chats de Stella, dont le refuge situé à Vence (06) accueille et prend soin de près de 400 chats. Elle en est la marraine depuis 2 décennies et y avait même adopté un chat « avec sa belle-fille Justine Levy », précise la présidente Jeannine Hermann.

Une belle histoire entre l’artiste et l’association qui avait débuté à l’époque où elle et son mari Bernard-Henri Levy possédaient une maison dans la commune voisine de Saint-Paul-de-Vence.

« Un immense et chaleureux merci à Arielle Dombasle », « cela va être une immense bouffée d'air pour nous », peut-on également lire dans la publication Facebook évoquée plus haut. « L'année 2021 commence très bien, nous espérons qu'elle continuera dans ce sens », poursuit le post. 2020 était particulièrement difficile pour l’association, mise à rude épreuve par les confinements de mars et de novembre, mais aussi par le passage dévastateur de la tempête Alex et des inondations d’octobre.

Jeannine Hermann va proposer au conseil d’administration des Chats de Stella de consacrer les 10 000 euros « à la mise aux normes [du] réseau d’assainissement, ou à la réfection des clôtures ».