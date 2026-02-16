Ignoré pendant 500 jours à cause de sa différence, ce chat rencontre une femme qui regarde au-delà des apparences et change sa vie

Stu avait beau être un amour avec tout le monde, il n’intéressait guère les adoptants potentiels. La raison ? Son physique différent des autres chats. Pendant près de 500 jours, il a attendu l’arrivée du bonheur au sein du refuge de la NAWS Humane Society, une association américaine.

Un adorable matou au pelage tigré a poussé les portes du refuge de la NAWS Humane Society en septembre 2024. Son petit nom ? Stu. Extrêmement amical, le nouvel arrivant s’entendait aussi bien avec les humains qu’avec ses congénères. Toutefois, il arborait un aspect inhabituel. Une visite de contrôle chez le vétérinaire a confirmé la présence d’une affection douloureuse des paupières, rapporte The Dodo.

© Fran Grzesik

« On a diagnostiqué chez Stu un entropion, une affection où les paupières s'enroulent vers l'intérieur, a expliqué Fran Grzesik, l’une des directrices de l’établissement, ce qui provoque le frottement des poils contre le coin de l’œil, pouvant entraîner des douleurs, une inflammation et, dans les cas graves, même une perte de vision. »

© Fran Grzesik

« Il mérite d’être aimé »

Pour gérer cette anomalie, le courageux félin a subi 4 interventions chirurgicales. Aujourd’hui, il ne souffre plus et sa vision est toujours parfaite.

Malgré sa bonne santé et ses nombreuses qualités, Stu n’arrivait pas à conquérir le cœur des visiteurs du refuge en raison de son apparence singulière. « Les gens passent devant lui sans même lui jeter un second regard, alors qu’il est un chat affectueux et joueur, a indiqué Fran, le fait de rester au refuge a diminué sa confiance en lui. »

© Fran Grzesik

En effet, la boule de poils pourtant adorable a attendu pendant 492 jours l’arrivée de la famille idéale. Le voir si abattu à force d’attendre a brisé le cœur de Fran. « Il mérite d’être aimé indépendamment de son apparence », a-t-elle déclaré. Jusqu’au jour où tout a basculé…

© Fran Grzesik

« Je suis tellement reconnaissante »

Près de 500 jours après son arrivée au refuge, Stu a rencontré une femme nommée Kelsey. Cette dernière a organisé une visite après avoir vu les publications de Fran sur TikTok, et a ressenti le grand frisson du coup de foudre !

C’est ainsi qu’à la suite d’une très longue attente, le doux félin a vu son souhait le plus cher s’exaucer : il a été adopté ! « Kelsey, son adoptante, m’a dit qu’il était très câlin et qu’il s’était tout de suite intéressé aux autres chats de la maison », a confié Fran, ravie de ce dénouement heureux. L’un d’entre eux est notamment borgne.

« Je suis tellement reconnaissante envers Kelsey de lui avoir ouvert son cœur et sa maison », a conclu la bénévole. Nous sommes tout aussi heureux pour le magnifique Stu !