Ces 2 chiens ont pour mission d'apporter réconfort et sourires aux malades en soins palliatifs

Chaque semaine, 2 chiens au grand cœur apportent une dose fortement appréciée de réconfort dans les couloirs et surtout les chambres d’un hôpital de la Loire. Leur mission ? Offrir un moment de tendresse et d’évasion à des patients en fin de vie. Acteurs d’un programme de médiation animale, ces compagnons à 4 pattes redonnent le sourire là où la douleur et les interrogations sont souvent omniprésentes.

Ils répondent aux noms de Luna et Gamin. La première est une femelle croisée Golden Retriever et son congénère est un Chihuahua. Tous 2 se rendent une fois par semaine au Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne pour passer du temps avec les patients en soins palliatifs, les aidant à retrouver le sourire et à oublier la maladie, rapporte France Bleu .



Education Canine Du Forez / Facebook

Ces chiens interviennent aux côtés de Camille Poyade, médiatrice animale et fondatrice d’Education Canine Du Forez à Savigneux (42), depuis mars 2025 dans le cadre d’un programme s’étendant sur une année et financé par la Ligue Contre le Cancer.



Education Canine Du Forez / Facebook

A chacune de leurs visites hebdomadaires, les 2 quadrupèdes voient 3 personnes souffrant d’un cancer. Le gabarit réduit de Gamin lui permet de s’installer dans le lit des patients pour leur apporter du réconfort. Luna est bien plus grande et tout aussi affectueuse.



Education Canine Du Forez / Facebook

“Quand le chien est là, c’est beaucoup de bonheur”

Evelyne est l’une de ces personnes qui attendent impatiemment leurs visites. “La veille, je me dis : chouette, j’ai Luna qui vient me voir, confie-t-elle à France Bleu. Quand elle est là, j’oublie ce qu’il y a autour de moi. J’apprécie vraiment les câlins, sa douceur, ça me fait vraiment du bien.”



Education Canine Du Forez / Facebook

"La plus grande chance, c’est de pouvoir être assez apaisant pour que les gens s’en aillent correctement", explique Camille Poyade, qui est aux premières loges pour voir à quel point les arrivées de Luna et Gamin sont bénéfiques aux patients. Tout comme Pascale Vassal, cheffe du service de soins palliatifs dans cet hôpital. Grâce au duo canin, ils “se sentent actifs” et “se décentrent de leurs maladies”, dit cette dernière. “Quand le chien est là, c’est beaucoup de bonheur”, ajoute-t-elle.