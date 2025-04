Retrouvé attaché à un arbre, ce chiot a subi des attaques de frelons pendant plusieurs jours avant d’être enfin libéré de son enfer

Le début de vie de Serge n’a pas été des plus faciles, loin de là… Retrouvé attaché à un arbre dans une forêt de Créteil, le chiot de 4 mois a souffert pendant de longs jours avant qu’une promeneuse ne le découvre et ne lui vienne en aide. L’Association Protection Animale a ensuite pris le relais et se bat aujourd’hui encore pour sa survie.

Depuis 2020, l’Association Protection Animale a sauvé plusieurs dizaines d’animaux en détresse, victimes de négligence, de maltraitance ou d’abandons. Sur les réseaux sociaux, les membres de l’association ne cessent de partager des histoires toujours plus déchirantes pour sensibiliser à la cause animale. En 2024, le cas du beau Serge avait ému la France entière. À 4 mois seulement, le chiot a été abandonné dans un sous-bois et attaché à un arbre. Comble de malchance, c’est sous un nid de frelons qu’il a passé plusieurs jours à attendre désespérément qu’une âme charitable croise sa route…

“Il y est resté plusieurs jours, seul, à subir les attaques incessantes et violentes des insectes dont il ne pouvait se protéger. C’est finalement une promeneuse qui l’a découvert dans un état dramatique (grâce à sa chienne qu’elle baladait)”, pouvait-on lire dans un article publié sur le site de l’association. APA a ensuite été contactée afin de prendre la situation en main. Enfin libéré de son horrible prison, Serge a été transporté d’urgence chez plusieurs vétérinaires qui ont malheureusement refusé de l’aider compte tenu du fait qu’il n’avait pas de propriétaire. Finalement, ayant eu vent de l’affaire, une clinique a contacté les bénévoles pour prendre en charge le chiot meurtri. “Il a été piqué par les frelons, il a des œdèmes. Il est très maigre et il souffre, en outre, d’un énorme abcès à la gorge qui a nécessité plusieurs chirurgies”, apprenait-on également.

© Action Protection Animale / Facebook

Malgré son très jeune âge, Serge présente également plusieurs dents très abîmées et une perforation de l'œsophage. Une situation critique qui ne laisse malheureusement aucun doute sur la façon dont il a été traité par son ancien propriétaire… “Serge ne peut pas s’alimenter. La nourriture ‘fuit’ par son œsophage, ce qui l’a déjà conduit à être opéré à deux reprises”, précisait l’association, toujours sur son site. Depuis, le chiot est sorti de la clinique et a été accueilli par Anne-Claire Chauvancy, présidente et fondatrice de l’association. Il a subi une greffe de peau pour recouvrir le trou béant de sa gorge, mais cette dernière n’a pas pris… La décision a donc été prise de laisser la cicatrisation se faire à l’air libre “avec des soins locaux fréquents”.

Depuis, Serge a fait craquer une personne du cabinet qui a décidé de l’adopter ! Aux dernières nouvelles, il vit sa "meilleure vie de chiot" !

