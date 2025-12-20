Guidés par des hurlements, des bénévoles découvrent un chien bloqué à plusieurs mètres au-dessus de l'eau et savent exactement quoi faire

L’équipe de Stray Rescue of St. Louis (SRSL) aux États-Unis a porté secours à un chien en bien mauvaise posture. L’animal errant, baptisé plus tard Hoka par ses sauveurs, était piégé derrière un grillage, au-dessus d’un plan d’eau.

Au moindre faux pas, Hoka aurait pu tomber dans l’eau. Le chien errant, qui s’est retrouvé coincé derrière un grillage, plusieurs mètres au-dessus de l’eau, a hurlé de toutes ses forces dans l’espoir de voir apparaître une main tendue.

« Quand il s'est rendu compte à quel point le passage était étroit, il était trop effrayé pour bouger ensuite, précise un porte-parole de Stray Rescue of St. Louis, il a crié à l'aide, et c'est à ce moment-là que nous avons été appelés sur les lieux ! »

© Stray Rescue of St. Louis

Entre de bonnes mains

C’est Donna Lochmann, responsable des opérations de sauvetage du SRSL, qui est intervenue avec son équipe pour aider le chien pétri de peur et incapable de regagner la sortie par ses propres moyens. À son arrivée, Hoka tremblait de tout son corps et semblait complètement perdu.

« Il nous a tout de suite fait confiance et nous a laissés le porter et le sortir, indique l’organisme, il est si heureux d'être libre et en sécurité ! » À la suite du sauvetage, Donna a directement conduit son protégé à la clinique vétérinaire, où il a bénéficié d’un bilan de santé complet. Heureusement, il ne souffrait d’aucune blessure ni maladie, rapporte The Dodo.

Bien qu’il ait été trouvé avec un collier autour du cou, l’association n’a jamais retrouvé ses potentiels propriétaires.

L’accessoire ne comportait aucune information, Hoka n’était pas identifié et personne n’a répondu aux annonces publiées sur les réseaux sociaux.

© Stray Rescue of St. Louis

Un chien très gentil, qui espère être adopté

C’est ainsi que le chien s’est retrouvé au refuge, à attendre l’arrivée des adoptants de ses rêves. Au sein de la structure d’accueil, il s’est fait de nombreux amis ! « Il adore tout le monde au refuge, il est vraiment très amical, déclarent ses bienfaiteurs […], c’est un chien très gentil. »

Les membres de l’association sont persuadés que cet adorable toutou trouvera bientôt la perle rare. Dès qu’il mettra la patte sur le foyer idéal, il s’ouvrira et s’épanouira encore plus !

© Stray Rescue of St. Louis