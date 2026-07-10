Sa maîtresse revenue de vacances, ce Golden Retriever mécontent qu'elle soit partie sans lui décide lui tourner le dos (vidéo)

Après plusieurs jours de séparation, les retrouvailles entre un chien et sa maîtresse ne se sont pas déroulées comme prévu. De retour de vacances au Mexique sans son compagnon, la propriétaire a découvert un Golden Retriever visiblement vexé, qui a choisi de l’ignorer lors de leur trajet en voiture.

Kevin, un Golden Retriever de 5 ans qui vit aux Etats-Unis, est la vedette du compte TikTok « @kevin_the_golden », par le biais duquel près de 4 700 followers suivent ses aventures au quotidien.

Comme tous les chiens de sa race, il est extrêmement attaché à sa maîtresse et aimerait l'accompagner absolument partout, mais ce n'est pas toujours possible.



@kevin_the_golden / TikTok

Récemment, sa propriétaire était partie en vacances au Mexique et n'avait pas pu l'emmener avec elle. Kevin n'a évidemment pas apprécié l'absence de sa maîtresse, qui lui a énormément manqué.

Heureusement, le séjour de cette dernière à l'étranger s'est achevé et elle est rentrée auprès de lui. A son retour, elle s'attendait sans doute à ce qu'il lui fasse la fête après cette période de séparation, mais cela n'a pas du tout été le cas.

Lorsqu'elle est allée le récupérer, elle l'a installé sur la banquette arrière de la voiture où il a décidé de lui tourner le dos et d'ignorer toutes ses sollicitations.

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« On en discutera plus tard »

Elle a essayé de parler à Kevin, l'a appelé par son nom et lui a même promis des friandises - une offre qu'il ne refuse pourtant jamais - pour le faire réagir, mais rien n'y a fait. Il en voulait à sa « maman » et tenait à ce qu'elle le sache. « D'accord. On en discutera plus tard. Je t'aime », lui a-t-elle alors dit.

La scène a été filmée, partagée le 26 juin 2026 sur TikTok et relayée par PetHelpful . La voici :

La vidéo a fait réagir de nombreux internautes en commentaires, la plupart d'entre eux ayant pris la défense du chien avec humour. « Waouh, tu as vraiment fait une grosse gaffe cette fois-ci », a ainsi écrit CaptnCooks. « Je sais », a répondu sa maîtresse. « Je suis du côté de Kevin. Tu as commis une trahison à l'égard de Kevin, et envers moi aussi », a commenté, quant à elle, lucky B.