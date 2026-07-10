Sa maîtresse revenue de vacances, ce Golden Retriever mécontent qu'elle soit partie sans lui décide lui tourner le dos (vidéo)
Après plusieurs jours de séparation, les retrouvailles entre un chien et sa maîtresse ne se sont pas déroulées comme prévu. De retour de vacances au Mexique sans son compagnon, la propriétaire a découvert un Golden Retriever visiblement vexé, qui a choisi de l’ignorer lors de leur trajet en voiture.
Kevin, un Golden Retriever de 5 ans qui vit aux Etats-Unis, est la vedette du compte TikTok « @kevin_the_golden », par le biais duquel près de 4 700 followers suivent ses aventures au quotidien.
Comme tous les chiens de sa race, il est extrêmement attaché à sa maîtresse et aimerait l'accompagner absolument partout, mais ce n'est pas toujours possible.
Récemment, sa propriétaire était partie en vacances au Mexique et n'avait pas pu l'emmener avec elle. Kevin n'a évidemment pas apprécié l'absence de sa maîtresse, qui lui a énormément manqué.
Heureusement, le séjour de cette dernière à l'étranger s'est achevé et elle est rentrée auprès de lui. A son retour, elle s'attendait sans doute à ce qu'il lui fasse la fête après cette période de séparation, mais cela n'a pas du tout été le cas.
Lorsqu'elle est allée le récupérer, elle l'a installé sur la banquette arrière de la voiture où il a décidé de lui tourner le dos et d'ignorer toutes ses sollicitations.
« On en discutera plus tard »
Elle a essayé de parler à Kevin, l'a appelé par son nom et lui a même promis des friandises - une offre qu'il ne refuse pourtant jamais - pour le faire réagir, mais rien n'y a fait. Il en voulait à sa « maman » et tenait à ce qu'elle le sache. « D'accord. On en discutera plus tard. Je t'aime », lui a-t-elle alors dit.
La scène a été filmée, partagée le 26 juin 2026 sur TikTok et relayée par PetHelpful. La voici :
@kevin_the_golden
Just got back from Mexico and he’s such a grump #dog #goldenretriever #pet #funny #fyp? original sound - Kevin_the_golden_pup
La vidéo a fait réagir de nombreux internautes en commentaires, la plupart d'entre eux ayant pris la défense du chien avec humour. « Waouh, tu as vraiment fait une grosse gaffe cette fois-ci », a ainsi écrit CaptnCooks. « Je sais », a répondu sa maîtresse. « Je suis du côté de Kevin. Tu as commis une trahison à l'égard de Kevin, et envers moi aussi », a commenté, quant à elle, lucky B.
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
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