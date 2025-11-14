Grièvement blessé, ce chien a été sauvé in extremis par une équipe vétérinaire qui a mis tous ses autres patients en pause

Petey revient d’extrêmement loin. Lorsqu’il a été récupéré par une équipe vétérinaire, cette dernière a mis tous ses autres patients en attente pour le secourir. Il était si mal en point que personne ne savait s’il allait survivre. Aujourd’hui, il profite d’une seconde chance dans la vie et s’épanouit au quotidien.

Petey, un chien errant au pelage noir, a passé des journées interminables avec une blessure très grave à la patte. Son os était saillant et il se déplaçait sur celui-ci pour pouvoir avancer. Il avait besoin d’une transfusion sanguine et de soins en parallèle. Son pronostic vital était largement engagé, mais ses bienfaiteurs se sont démenés pour le sauver.

En tant que sauveteurs d’animaux, les membres de l’association It Takes a Village Rescue NC, basée aux États-Unis, ont l’habitude de prendre en charge des boules de poils en détresse. Généralement, ils ont les compétences nécessaires pour les soigner et les réhabiliter eux-mêmes. Toutefois, quand Petey est arrivé entre leurs mains, ils ont compris qu’il devait être pris en charge d’urgence par des vétérinaires expérimentés.

Une urgence vétérinaire

Petey a été emmené dans un hôpital pour animaux en urgence. Sur place, du personnel a dû se libérer pour rester à son chevet : « C'était un véritable effort collectif », témoignait Lori St. James membre de l’association. Il a été perfusé rapidement pour récupérer du sang perdu à cause de sa blessure. Les vétérinaires ont également décidé d’amputer ce qu’il restait de sa patte et l’opération a été un succès.

