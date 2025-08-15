"Il avait vraiment besoin d’un câlin de sa meilleure amie", une chienne attentionnée reste aux côtés de son meilleur ami canin pendant sa convalescence (vidéo)

À la fin du printemps, Hudson s’est gravement blessé et a dû subir une intervention chirurgicale. Durant sa convalescence, il a été très bien entouré par ses proches. Sa propriétaire était aux petits soins pour lui, mais également sa meilleure amie canine. Laquelle a compris qu’il avait besoin d’être soutenu.

Hudson, un Golden Retriever au pelage doré, vit aux États-Unis avec sa propriétaire, Maria, de qui il est très proche. Au cours du mois de mai dernier, le toutou s’est blessé et cette dernière a eu le cœur brisé en le voyant mal en point. Elle est restée à son chevet pour le soutenir, accompagnée de l’amie canine du toutou, Kona.

Maria considère la femelle Dalmatien comme la « cousine » d'Hudson. Les 2 quadrupèdes sont très proches et aiment passer du temps ensemble, notamment pour s’amuser. Kona adore voler les jouets de son ami, qui ne lui en tient pas rigueur.

@hudsonstaysgolden / Instagram

Une amie loyale

Hudson avait certainement déjà compris qu’il pouvait faire confiance à Kona et compter sur elle. Et il en a eu la certitude lorsqu’il s’est blessé il y a quelques semaines. Un corps étranger douloureux a pénétré dans l’une de ses pattes avant. Sa propriétaire l’a emmené chez un vétérinaire et une opération chirurgicale a été nécessaire pour l’ôter.

C’était une période difficile pour le toutou qui, en plus d'avoir souffert, était condamné à rester tranquille et calme pendant sa convalescence . Heureusement, Kona lui a rendu visite, ce qui lui a assurément fait beaucoup de bien. De plus, la chienne était très douce avec lui. Elle s’allongeait à ses côtés et lui apportait le soutien dont il avait besoin. Une vidéo postée sur Instagram et partagée par DogTime retrace ces moments de complicité entre les boules de poils.

Les internautes ont été particulièrement touchés par la relation entre les animaux : « Il avait vraiment besoin d’un câlin de sa meilleure amie », assurait un utilisateur de la plateforme sociale, « Kona prend grand soin de notre garçon », constatait une autre personne.

Aujourd’hui, Hudson va bien mieux. Il a pu reprendre ses activités préférées avec Kona, à savoir les promenades et les parties de jeu endiablées dans le jardin !