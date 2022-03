Des nouvelles de Pablo, le Rottweiler au pronostic vital engagé après avoir été battu par son maître

L’association Action Protection Animale a donné des nouvelles de Pablo et elles sont plutôt rassurantes. Ce chien qui avait été violemment battu par son maître en Seine-Saint-Denis devrait s’en sortir, d’après les examens réalisés. Son pronostic vital n’est plus engagé.

L’histoire de Pablo avait suscité choc et émotion. Ce Rottweiler cruellement battu par son propriétaire n’est plus entre la vie et la mort. Un miracle au vu de ce qu’il avait enduré.

L’association Action Protection Animale a donné des nouvelles rassurantes du chien sur Instagram et son site web.

Le canidé de 3 ans avait été découvert en grande souffrance par la police, baignant dans son sang et hurlant de douleur à Aubervilliers (93). Son maître, agent de sécurité, l’avait roué de coups, le laissant en état de choc et incapable de se tenir sur ses pattes.

L’équipe d’APA et les policiers avaient découvert un autre chien au domicile de l’individu, qui a été placé en garde à vue. Il s’agit d’une femelle croisée Berger Allemand / Berger Belge Malinois sénior. Elle était enfermée dans un balcon et négligée.

Pablo avait été emmené aux urgences vétérinaires à Levallois-Perret (92). Après 2 jours de grande inquiétude au sujet de son état de santé, c’était le soulagement parmi ses soigneurs et les bénévoles. « On peut enfin dire que Pablo est tiré d’affaire ! », annonçait l’association sur Instagram le samedi 12 mars.

« Les radios et échographies n'ont décelé aucune fracture, ni aucun organe éclaté », poursuit l’APA dans sa publication. Un miracle, vu l’état dans lequel le Rottweiler avait été retrouvé.

Son maître n’en est pas à ses premiers faits de maltraitance ; « 5 chiens étaient déjà morts avant » Pablo, indique l’organisation. Pour ce dernier, le calvaire n’avait que trop duré. Les coups et les privations de nourriture marquaient son quotidien. Poussé à bout, il « avait osé se rebeller, peut être suite à des énièmes violences, explique l’APA. Il avait pincé la main de son détenteur alcoolisé qui s'était alors mis en tête de le "punir". »



« Un chien très doux et courageux »

Le malheureux chien l’a payé très cher. Il a été frappé à coups de « manche à balai, de bâton et de barrière de lit de bébé ». S’il y a survécu, c’est grâce « à sa solide constitution. N’importe quel autre chien serait mort sous les coups », ajoute le post Instagram. On y apprend aussi que Pablo a quitté les urgences et qu’on continue d’être soigné dans une clinique vétérinaire partenaire de l’association. Malgré cette terrible épreuve, le Rottweiler se montre « très doux et courageux », acceptant « les soins sans se plaindre ».

Quant à Flowy, la chienne qui vivait enfermée au balcon et prise en charge, elle aussi, par Action Protection Animale, elle se porte bien et goûte enfin au « bonheur d'être accompagnée, caressée et respectée ».

